El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, anunció que se retirarán del predictamen de bicameralidad todas las disposiciones relacionadas con los sueldos de los futuros senadores y diputados.

El legislador explicó que en los últimos días se generó confusión por publicaciones que señalaron la existencia de remuneraciones de hasta 34 mil soles en la propuesta, cuando en realidad se trataba de un borrador.

Alegría detalló que, tras escuchar las recomendaciones de su bancada y el malestar expresado por otras fuerzas políticas, se decidió suprimir cualquier referencia a sueldos en el documento.

Finalmente, indicó que el tema será debatido más adelante por el Congreso bicameral que se instalará en 2026, una vez que se defina su composición y reglamento interno.