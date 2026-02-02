El empresario minero Jorge Espinoza Gray denunció a Zhihua Yang -quien mantuvo una reunión clandestina con el presidente José Jerí- por presunta minería ilegal en la concesión Ricardo 1, ubicada en Hualgayoc, Cajamarca.

Jorge Espinoza denunció a través de “Cuarto Poder”, que la empresa América SAM, vinculada al empresario chino, h abría operado sin autorización del Estado ni consentimiento del titular de la concesión, realizando actividades extractivas de manganeso durante al menos tres meses.

De acuerdo con la denuncia, las labores incluyeron el uso de explosivos y la extracción de mineral sin los permisos correspondientes, lo que habría generado daños ambientales y la sustracción ilegal de recursos.

El caso se sustenta en una carpeta fiscal iniciada en 2022 y en informes de la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, que confirmaron la presencia de actividad minera y maquinaria en la zona.

Además, en operativos se incautaron volquetes de América SAM por transportar mineral sin contar con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El dominical también reveló posibles vínculos empresariales, como la conexión entre volquetes de América SAM y la empresa China Railway N°10, involucrada en indagaciones por contratos millonarios, así como la existencia de una concesión minera no metálica a nombre de Huajia Wu, esposa de Zhihua Yang, en otra zona de Cajamarca.

Aunque Zhihua Yang se acogió al principio de oportunidad e indemnizó al Estado para cerrar una de las investigaciones, el denunciante sostiene que las actividades ilegales ocurrieron y afirmó haberse reunido con el empresario en Lima para tratar la continuidad de los trabajos, mientras que la defensa evitó pronunciarse.