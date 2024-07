La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, habría enviado al menos siete mensajes al exgobernador de la región Junín, Vladimir Cerrón, en los cuales le pidió al prófugo de la justicia tener cuidado y que cambie de ubicación. Ello presuntamente ante un eventual operativo para su ubicación y captura.

En el dominical “Panorama” se reveló conversaciones de WhatsApp entre Kelly Portalatino y Vladimir Cerrón, a quien le da instrucciones permanentes para mantenerse escondido. La legisladora habría mantenido comunicación con su líder a inicios de este año. Cerrón lleva más de 300 días prófugo de la justicia.

Una serie de mensajes de dicha red social fueron difundidos, entre ellos se lee: “Urgente, tema formal, tema fiscal. Cambia de ubicación, toma tus providencias, no te expongas. Telegram”.

Ante lo cual, Vladimir Cerrón le habría respondido: “te llamo?”.

Según el informe periodístico, la conversación fue obtenida de la computadora personal de la parlamentaria Kelly Portalatino por una persona que pensó haber obtenido con la prueba de un presunto delito, por lo que decidió tomar fotos.

Así se desprende que la congresista habría sugerido a Vladimir Cerrón utilizar la aplicación Telegram para continuar comunicándose de manera más segura. “Hay que seguir paseándolos”, se lee en otra conversación.

Audios

Sin embargo, no es la única vez que se les vincula a ambos, días atrás se difundieron mensajes de voz que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, habría enviado en presunto estado de ebriedad a Kelly Portalatino, quien se pronunció y mencionó que “se siente halagada que tenga algunos sentimientos”, haciendo referencia al líder de Perú Libre.

Los audios protagonizados aparentemente por Vladimir Cerrón y otra persona que se identifica como “el viceministro de Hidrocarburos”, fueron difundidos por el canal en YouTube ‘Búnker’ y serían del 2022. En los audios interviene, quien sería Rafael Reyes y menciona “Aló, Kelly, tú sabes que yo siempre te he considerado y querido mucho. Espero que nunca más me pongas una censura. Estoy acá con el número uno”.

“Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso. Por eso debemos ser la vanguardia, amor” , se escucha.

En otro mensaje el viceministro continúa: “Kelly, me gusta tu carácter, tu forma de ser. No sé por qué me he enamorado de ti”. Posteriormente, Cerrón agrega: “Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo”.

