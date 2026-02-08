El candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, no tiene inconvenientes en admitir que indultaría Pedro Castillo de ganar las elecciones.

En entrevista con Correo, el también exalcalde de Lima prefiere no definirse como una persona de izquierda, sino “humanista y pragmático”, aunque desde su punto de vista, los contratos actuales se deben renegociar.

Ricardo Belmont: "Espero que la gente vea que no soy el malo de la película". (Foto: Mario Zapata/GEC)

¿Qué puede responderle a quienes constantemente le recuerdan la denuncia por el caso de accionistas para su canal RBC?

Es un tema que ocurrió hace 35 años. El Poder Judicial lo dio por resuelto hace 12 años y los rumores continúan hasta ahora, son rumores.

¿Cuántas personas aportaron para el canal RBC?

Unas 40 mil personas.

¿Cuál fue el total de dinero entregado?

Fueron dos millones.

En una entrevista con Jaime Bayly hace muchos años dio una cantidad diferente...

Bueno, en ese momento Bayly me agarró de sorpresa y no contaba con la plata, el Banco de Crédito lo contaba.

Estas personas que colaboraron no llegaron a recibir dinero como accionistas...

Es que no colaboraron, era una empresa. Y esa empresa fue perseguida políticamente.

¿Y por ese motivo ellos no recibieron o no vieron el dinero?

Ninguna empresa perseguida como fue RBC, puede sobrevivir, como lo hicimos nosotros.

¿Ha tenido contacto con alguno de esos accionistas?

Pueden ir a la Bolsa de Valores, este canal se cotiza en bolsa igual que los bancos, que la financieras. Lo que pasa es que la narrativa falsa fue que a Ricardo Belmont habían dado el dinero. Y no es así.

Belmont sostiene que el caso de accionistas de RBC que el Poder Judicial ya resolvió. (Foto: Captura Canal 11)

Hay una disputa judicial que usted tuvo con sus hijos...

La disputa es un anticipo legítimo que después se revocó.

¿Cuál es la relación que tiene ahora con ellos?

No, no los veo.

¿No están apoyando su candidatura?

No.

Le consultamos porque cómo acercarse a la gente tomando en cuenta que se puede cuestionar y es difícil confiar en alguien que se mantiene en guerra con sus hijos...

A mí me han cuestionado toda la vida, desde que me enfrenté al fujimorismo me cuestionaron con la prensa vendida.

¿Cómo lo ubicamos ideológicamente?

Humanista y pragmático.

Si hablamos de su plan de gobierno en el aspecto económico, ¿está a favor de un libre mercado?

Yo estoy a favor del libre mercado, pero con condiciones favorables al país, no con los contratos ley como se firmaron. Entre gallos y medianoche.

¿Los contratos actuales deben ser renegociados?

Se deben renegociar.

En 2018, Ricardo Belmont fue candidato a la alcaldía de Lima. (Foto: Facebook Belmont)

Entonces, ¿estaría a favor de un cambio de Constitución?

No necesariamente hay que poner (el tema) en debate, porque si se pretende cambiar la Constitución al día siguiente, la prensa genera un golpe de Estado.

¿Estaría a favor de meter mano de las reservas internacionales?

Yo estoy a favor de que hay que respaldarse más con el oro que con el dólar, porque el dólar es más flexible que el oro. El oro tiende a subir siempre, eso le daría más garantías a la inversión.

¿Está a favor de estatizar empresas?

No hay que estatizar, hay que negociar en todo caso, con lo malo que se ha hecho, porque se subvaluaron las empresas para venderlas baratas en la época de Fujimori, fue una oferta de país, el país se puso en oferta.

¿Estaría en contra de un control de precios como se hizo en el primer gobierno de García?

No. Ahí fracasó la economía. Era una época distinta, ¿no? Yo creo que el mercado cumple un rol, pero el Estado siempre tiene que estar presente y vigilante.

Habló de una ideología humanista ¿militó un tiempo en UPP?

No, yo. Nunca estuvo ahí. Yo fui invitado como Obras. Como obras siempre existió, que no estuvo legitimada es otra cosa. Pero Obras siempre existió. Ahora nunca ha muerto. Ganó dos elecciones en Lima. Obras participó en la candidatura a la presidencia de la República y después no pasé la valla electoral, pero como el APRA siempre existimos. Somos el tercer partido más antiguo del país.

¿Hubo un acercamiento con el señor Antauro Humala?

Sí, conversaciones con todos por igual.

¿Usted lo buscó o fue al revés?

Esto nació cuando él estaba en la cárcel, me parece. Él me llamó en la elección anterior. Siempre me empujaron a que yo sea candidato, un candidato que represente los intereses de la nación. Ahí me llama él.

¿Qué tanto le ayuda recibir respaldo de una persona que ha sido condenado?

Respaldo lo he tenido de muchas personas como Bedoya Reyes, Matos Mar, Pedro Cenas y tengo todos los videos de respaldo. A mí me respaldaron muchas personas.

¿No sintió aversión de que una persona sentenciada por el asesinato de policías lo llame?

¿Qué hago si me llama una persona? Soy un hombre muy educado, si me llama una persona, ustedes que son un periódico que siempre me atacó en muchas épocas. Yo recibo a todo el periodismo.

Belmont señala que fue Antauro Humala quien lo contactó en la elección anterior para mostrarle su respaldo. (Foto: Facebook Antauro)

¿Al señor Antauro al final le dijo “gracias, pero no”?

Gracias, pero no estoy solo.

Es importante definir cuál es su línea, ¿derecha o izquierda?

Para mí no hay izquierda ni derecha. Para mí hay grupos económicos que se disputan el poder y necesitan siempre un rival. La izquierda necesita la derecha y la derecha necesita la izquierda. Yo no uso esos términos. Yo uso otros términos.

Usted es el candidato presidencial con mayor edad, ¿esto podría ser una desventaja?

Bueno, como lo quieran ver. Yo creo que ya los jóvenes experimentaron sin ninguna experiencia y fracasaron. Fujimori no tenía experiencia, fracasó. Toledo no tenía experiencia, fracasó. Kuczynski no tenía experiencia, tenía años, pero nunca había hecho gestión en el Perú, él trabajaba en el extranjero, fracasó. Fue ministro de Economía de Toledo, fracasaron. ¿Quién más? ¿Seguimos con los nombres, miren, Sagasti creo que es mayor que yo.

Sagasti no postuló, llegó al poder de casualidad...

Peor todavía. Eligieron a una persona que no tenía experiencia en nada y fue elegido.

¿Su experiencia como alcalde de Lima le dará un empujón en primera vuelta?

Los hombres se miden por los hechos. Los hombres no se miden por las palabras. Las palabras han perdido crédito hoy día. Los hechos son los que mandan. Acá está el plan de gobierno que tenía 20 años. Si hoy día se hubiera llevado a cabo este plan de gobierno, Lima sería la potencia mundial que anunció un candidato.

¿Y cómo le va en regiones? ¿cuál es el recibimiento?

Ha sido apoteósico, sin plata, sin portátiles, espontáneamente.

¿Por qué cree que aún no figura en al menos los 10 primeros lugares de las encuestas?

Nunca figuré. Cuando gané la alcaldía de Lima con 48%, la última encuesta de CPI me daba 20% y las primeras 3%, pero gané con el 48% dos veces.

Belmont que recuerda que gobiernos como el de Toledo y Fujimori, fracasaron. (Foto: Absalón Vásquez)

¿Cómo hizo el contacto con el señor Daniel Barragán? Que fue ministro del expresidente Pedro Castillo...

Daniel Barragán es un empresario exitosísimo que ha promovido la pequeña empresa. Es un hombree exitoso en todo lo que se ha hecho, promotor de la pequeña empresa de los empresarios de muchas instituciones y un expositor de lujo que hemos tenido aquí para promover a la mediana y pequeña empresa.

¿El partido está albergando a uno que otro castillista?

¿Cuáles son esos nombres?

Están la señora Luz Pérez Ramírez que quiere ser senadora por Arequipa y fue considerada la sombra de Pedro Castillo en esa región y Arturo Eusebio Padilla por Lima Provincias, un docente nombrado en un cargo en la gestión de Castillo, ¿hay más castillistas?

No, usted ha mencionado dos. El señor Barragán no es castillista, nosotros no somos castillistas, somos un partido nacionalista, Obras con 10 vigas maestras, todo el que tenga las 10 vigas maestras y las firme, bienvenido.

¿Qué pasó con el señor Henry Shimabukuro?

Henry vino, yo lo considero un buen tipo, buena gente, pero puso condiciones inaceptables y se fue a otro partido al día siguiente.

Él hacía campaña con el número 5 con su partido, hay un video en el que ambos se abrazan, ¿qué pidió para que tuviera que irse?

Él vino a conversar con Daniel Barragán, luego vino a visitarme a mi casa, lo recibí, nos tomamos un té. Y después fui a hablar con Barragán y no se pusieron de acuerdo.

¿Qué es lo que quería?

Pero Shimabukuro, ¿es más importante que mi candidatura?

Es importante saber con quién se rodea...

Se vino a tomar un té conmigo, no vamos a hablar todo el día de ese señor.

¿Qué condiciones le puso que usted no aceptó y otro partido sí aceptó?

Yo a Shimabukuro le agradecía que se quede como vocero, porque tiene grandes condiciones y nadie duda de eso. Me dijo “te voy a contestar Ricardo” y nunca vino. Pero tenía que cumplir determinadas condiciones.

Belmont explicó que Henry Shimabukuro puso condiciones que no fueron aceptadas, por eso se fue del partido. (Foto: Poder Judicial)

Él ya hacía campaña con el número 5 con el partido Obras...

Sí, porque hubo un error ahí de comunicación con Daniel Barragán.

¿Si fuera presidente indultaría a Castillo?

Sí, yo dije que sí. Con derecho a un juicio como todo ciudadano de este país.

¿A qué se refiere con un derecho a un juicio?

Toda persona en este país políticamente tiene derecho a un juicio. Keiko ha tenido derecho a un juicio, Kuczynski, todos, yo he tenido derecho a juicio. Yo puedo hablar en carne propia.

El señor Castillo afrontó un juicio en estos años...

¿Pero qué se vio? El día que quiso dar un golpe de Estado.

Estamos hablando del caso golpe de Estado...

Pero ahí necesitaba Castillo ir como presidente, todavía no había sido sacado y tener derecho al juicio político. No los tuvo. El Congreso ya tenía arreglado todo. Dina lo traiciona. Todo el mundo sabe que Dina fue perdonada por el Congreso meses antes. Esto se planeó, yo lo sé, esto se planeó.

¿Indultaría a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala?

El señor Toledo ha sido condenado, por defraudación, peculado, malo manejos. Bueno. Yo pienso que todo hombre debe tener un derecho a la legítima defensa. Creo que Toledo ya tuvo su juicio. Bueno, si lo enjuician a Castillo y lo condenan, lo condenan, pues tienen que presentar pruebas.

¿Entonces indultaría a Toledo?

Mire, en principio habría que estudiar una cosa tan compleja como esa. Usted me está preguntando que ya soy presidente y tengo que tener las respuestas, hay que evaluar todo. Gobernar no es eso, es mucho más, es resolver los problemas del país. El ministro de Justicia que yo elija tendrá que estudiar el caso. Los ministros son los técnicos ejecutores de políticas.

Belmont dice que sí indultaría al expresidente Pedro Castillo. (Foto: GEC)

¿Quiénes lo acompañan en el equipo técnico?

Luis Thais, jefe del plan de gobierno; Iván Dibós preside la lista preside la lista de senadores por Lima, uno de los empresarios más prestigiosos que hay en el Perú; la señora Jenny Samanez que es segunda en la lista de diputados, la promotora de las ciclovías en el país. Y le puedo mencionar, pues a muchas personas, pero no quiero ofender a nadie porque tenemos jóvenes, tenemos personas mayores. Los jóvenes han demostrado un amor enorme hacia la viga maestra de obras, las han sostenido todo el tiempo y los hombres mayores que deben ir a senadores son los hombres de peso que tienen una trayectoria impecable en la vida.

¿Cuál es el punto que más puede destacar para combatir la inseguridad ciudadana?

La inseguridad ciudadana es producto de un gobierno que ha dado todas las leyes a favor del crimen, esas se derogan el primer día, con tal que no se copien todos los candidatos lo que digo ello.

Lo de derogar las leyes procrimen es algo que han dicho la mayoría de candidatos...

Por eso, se copian todo. Yo dije vamos a ganar en la primera vuelta, el primer día en la entrevista que di hace seis meses, ahora lo dicen todos. Nunca se había escuchado esa frase.

¿Qué más hará para combatir la inseguridad ciudadana?

Demostrar lo que demostramos en la Municipalidad de Lima que es decencia, capacidad de gestión, un gobierno limpio, que exponga todos los días ante la prensa con una tempranera, no le voy a llamar a mañanera, le voy a llamar la tempranera, pues yo me levanto 5:30 a.m. O sea, yo puedo hacer un programa a las 6:30 a.m., 7:00a.m. todos los días de lunes a viernes para responder al periodismo todas las preguntas que se tengan que hacer.

Si hablamos de medida, ¿tiene una propuesta para la Policía?

La Policía tiene que ser absolutamente revaluada con un gran ministro de Justicia que vamos a poner, que él ve a estudiar el caso de la Policía, porque hay gente buena y hay gente mala como han en todos lados y vamos a ver el tema del Poder Judicial, que es tremendo, la Fiscalía, que es tremendo y el INPE. Son los cuatro elementos de la seguridad en un país.

Cuando menciona la Fiscalía, se refiere por lo que muchos han mencionado que hay una politización en la justicia...

En todo hay la politización, en la prensa hay politización y en la casas hay politización.

Belmont señala que derogará las leyes procrimen desde el primer día. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

La Fiscalía toma decisiones cruciales como iniciar investigaciones, ¿su plan incluye una reforma en la Fiscalía?

No, mire, no sé exactamente porque los temas puntuales lo verán los ministros que tienen que cumplir las metas que yo les voy a atrasar, pero si ahora anuncio lo que voy a decir, lo que voy a hacer, se lo copian y no me dan tribuna ¿Usted me ha visto alguna vez en un canal de televisión en el año 2025? En el 2025 entrevistaron a todos, ¿por qué a mí no? Si he sido alcalde de la ciudad, por eso he aceptado la entrevista, porque es increíble que Correo recién menciona a Belmont.

Las entrevistas las iniciamos a los candidatos presidenciales, no como precandidatos presidenciales...

El periódico no mencionó a Ricardo Elma en todo el año 2025 está bien. Respeto a cada medio, pero le estoy contando lo que ocurrió. Mire, el 20% de la población recién sabe que soy candidato.

El informe que hicimos de precandidatos presidenciales si lo incluye...

Me refiero que no ha habido invitaciones a los medios para una entrevista como esta. Sin embargo, he visto a Antauro Humala. Hablo de medios en general que han entrevistado a doble página, a Carlos Álvarez, a López Chau. Entonces yo digo, el periodismo, este ejerciendo de operador político o es realmente periodismo como el que yo conocí en otras épocas. Esa es mi preocupación. La prensa, como cualquier otra institución tiene que ser defensora del país.

Incidimos en el problema de la inseguridad porque es un tema que le preocupa a la mayoría...

¿Qué va a pasar si a usted la llaman por teléfono y le dicen que la van a extorsionar? ¿Cree que eso es un tema que depende del extorsionador o depende de las leyes que se han dado a favor de los extorsionadores?

Hay que explicar a la gente qué hará...

No tengo que explicar, porque la gente me conoce en la Municipalidad de Lima, hicimos este libro a 20 años, acá todo está explicado. Pero cuando expliqué cuando era alcalde. Ningún alcalde que me sucedió cumplió con el plan del 90 al 2010. Igual le estoy haciendo yo, pero no puedo revelar todo el plan porque hoy día no existe, pues en Indecopi, el derecho a las ideas. Uno tiene una idea, la cuenta, no me invitan a un canal de televisión y cuando veo a un candidato está diciendo exactamente lo que digo yo.

¿Qué opina del candidato Rafael López Aliaga que ha sido alcalde y ahora quiere llegar a la presidencia?

El que prometió que nunca iba a ser candidato. Bueno, a mí lo que me preocupa de Rafael López Aliaga es que siendo un hombre tan correcto en su formación moral, intelectual, mienta tanto. Uno no puede dar su palabra y mañana cambiarla, eso está mal. El hombre que da la palabra la sostiene hasta el final, en mi caso, de hace 52 años que hablo lo mismo. No me he salido nunca de mi conciencia ni de mis convicciones jamás.

Belmont cuestiona que el candidato López Aliaga mienta. (Foto: GEC)

¿Por qué cree que hay candidatos a los cuales todavía la gente respalda, a pesar de conocer los cuestionamientos sobre sus bancadas?

Esas bancadas han tenido prensa, millones de publicidad y propaganda, hoy día todo lo que vende es la propaganda.

Ya están ahí, la gente sabe quiénes son los “mochasueldos” y quienes apoyaron las leyes procrimen, conociendo eso, ¿cree que la ciudadanía repetirá el error de respaldarlos?

No, espero que no, salvo que la prensa anule lo demás y haga campaña a favor, les lave la cara.

Los nombres de los “mochasueldos” son públicos...

Son los partidos que votaron a favor de todas estas leyes, han cambiado 80 artículos de la Constitución que ellos no querían cambiar. En otro país estarían ya todos desaforados y presos algunos de ellos, pero acá no.

¿Con qué candidato presidencial le gustaría ir a una segunda vuelta?

Con el que elija el pueblo. Todos me gustan.

¿Estaría dispuesto a debatir con cualquier de ellos?

Por supuesto, pero seriamente no con un minuto, si tienen un minuto mando a mi hija menor.

Al tener tantos candidatos podríamos tener ese formato...

No puede ser así, porque de serlo sería un fracaso.

El debate se tendría que hacer en dos días...

No, que empiecen los debates ya. Yo en este momento, a través de su periódico, reto a todos los canales de televisión de señal abierta, que abran debates de 30 minutos para exponer cada uno sus ideas ante la opinión pública y que la prensa cubra esta información. Reto a López Chau, a López Aliga, a Carlos Álvarez y al último que me han puesto ustedes, también lo reto. Vamos a conversar qué país queremos. Yo estoy seguro que ellos no saben todavía qué país quieren. Porque en la época Fujimori ninguno estuvo diciendo lo que hoy día dice. Cuando estaba Fujimori, nadie hablaba. Yo me enfrenté a Fujimori abiertamente declarando los personas non grata en el año 94. A partir de ese día, mi canal, mi negocios, mi nombre, mi persona, fue manchado y dura hasta ahora con su primera pregunta que usted me hizo.

Belmont hace un llamado para que el debate inicie cuanto antes. (Foto: GEC)

¿Puede afirmar que fue perseguido por el fujimorismo?

¿Cree que no? Si les pregunta a su madre o su padre, le van a decir que Ricardo Belmont se enfrentó al fujimorismo. Me opuse a las empresas públicas y eso está grabado. Si uno se remonta a la historia, así como usted se remontaba a ese tema de las acciones, en la parte política remóntese a los videos que están en YouTube, mi mitin en Iquitos, en Puno, decía lo mismo que digo ahora, que todo se copian 30 años después. Ahora salieron los valientes cuando Fujimori ya falleció.

¿Cree que es un peligro que Keiko Fujimori postule por cuarta vez a la presidencia?

No, no hay ningún peligro. Si postula, la gente que quiere votar por ella, que vote por ella, yo creo mucho en la democracia. Y la democracia se basa en igualdad de condiciones para todos. Es una irrestricta libertad de expresión, es una absoluta responsabilidad con los adversarios para ser justos, hablar de la verdad y no inventar mentiras en el debate, porque en ese último minuto yo tengo que tirar una mentira, pues ¿no? que es lo que han hecho siempre. Miren, en todos los años que tengo yo los discursos son los mismos. Las promesas son las mismas, o sea que estos son discursos nuevos con palabras viejas. Acuérdese esa frase que le estoy diciendo, discursos nuevos con palabra viejas.

Habló de igualdad de condiciones, ¿cree que todos los partidos tienen igualdad de condiciones? Porque los partidos con representación en el Congreso tienen más presupuesto.

No, a los partidos que están en el Congreso les han dado de 7 millones y 5 millones para la franja electoral, a los partidos nuevos nos han dado. 1 millón 500 mil o 300 mil soles, una cifra así, y deciden a qué medios hay que darle la plata.

El partido es el que define a quién le da el dinero...

No, pero te dan una lista y no te puedes salir de ella. Te dan la lista de los que incluyen podcast, de los que incluye radio, de lo que incluyen periódicos, de los que incluye programas, pero no te dan todo el Perú.

Los medios tenían que postular para ser parte de la franja, presentar documentación...

Hay que presentar documentos, hacer una revisión técnica, no pasa la revisión, mucha injusticia.

¿José Jerí debe permanecer en la presidencia?

No, yo lo dije el primer día. José Jerí es el hijo de Dina Boluarte, el hijo vamos a decir político, no de esta mafia que nos gobierna. Nadie pregunta por Dina Boluarte, una buena pregunta es ¿sabe dónde está Boluarte?

Ricardo Belmont considera que José Jerí no debe permanecer en el cargo. Foto: Presidencia.

Está en su casa, no hay constancia de que haya salido del país...

¿Y cómo vive en su casa encerrada? Es una cosa que yo me pregunto todos los días, ¿Jerí va a correr la misma suerte? Uno está en su casa y el otro en la calle paseándose. Es el mismo circo con diferentes payasos.

Jerí ha dicho que sacarlo puede afectar el proceso electoral...

No hay imprescindible. El cementerio está lleno de imprescindibles.

¿Este Congreso lo vacará?

No, si el Congreso hubiera actuado en consecuencia de la ley, este reemplazaba a una mujer que se ha ido por la puerta grande. Dina Boluarte se ha ido por la puerta grande, debió ir al lado de Castillo, presa, pero se fue por la puerta grande. Jerí hoy día está apoyado por la gran prensa. Jerí, con lo que ha hecho, ya debería ser vacado de manera inmediata y detenido por lo que hizo con los chinos.

¿Cree que las reuniones son pruebas suficientes para detenerlo?

Pero por flagrancia. Estamos hablando con un delincuente que negocia con el Estado.

El caso está en investigación en la Fiscalía...

Está en investigación, pero hay que investigar a todos por igual, no, a este no lo investigo y a este sí. El señor Jerí, presidente con 38 años, tiene un patrimonio mucho mayor del que podría demostrar. Número uno. Número dos, va escondido a una reunión fuera de Palacio. No fue igual el trato con Sarratea. Castillo no podía ni salir al baño. Este se pasea por todos lados, por todo el Perú, gastando plata del Estado, como le da la gana.

¿Ese blindaje no provendría de la Fiscalía de la Nación?

Son amigos, creo. Es un negocio de amigos. En Perú lo manejan amigos.

"Es un negocio de amigos", responde Belmont sobre la investigación del fiscal Tomás Gálvez a José Jerí. (Foto: Palacio de Gobierno)

Ahora que Maduro no está en el poder, ¿cuál es la postura que tiene sobre los venezolanos que aún permanecen en el Perú?

Mire, el tema migratorio es bien complejo, ni Estados Unidos lo resuelve. Nadie ha podido resolver el tema migratorio. Francia no lo puede resolver. Inglaterra no lo puede resolver. Y la metida de pata que cometió Kuczynski, con Vizcarra, con el apoyo de los medios también, han creado este entuerto que quieren que yo lo resuelva. Vamos a estudiar el caso porque hay buenos venezolanos y hay malos venezolanos. A los malos venezolanos habría que sacarlos del país.

¿En su gestión se fortalecería el control migratorio?

¿Qué control migratorio existe? Se metieron un millón y mi de personas.

¿En su gestión se reforzaría?

Sin duda. Todo el que viaja a otro país pasa por la por migración. Casualmente en Estados Unidos, los amigos míos que se fueron, “ahí viene la migra”, decían, la migra le llamaban a los que te levantaban y te llevaban al aeropuerto y te botaban.

¿En Perú se podría replicar un modelo similar?

Copiamos lo malo, pero nunca copiamos lo bueno. Acá copiamos todo lo malo de otros países. Nada de lo bueno se copia porque la corrupción es un gran negocio. La corrupción es el mejor negocio para los gobiernos corruptos como este. Este es el gobierno más corrupto de la historia republicana del país.

¿El de José Jerí?

El de Dina, el de Jerí y el que ha gobernado desde el Congreso, todo el paquete es lo más corrupto de la historia de este país.

¿Desde el 2021 con la entrada del señor Castillo?

No, Castillo no tuvo tiempo de aletear. Yo a Castillo no le conozco un delito que haya sido acusado, de un delito de robo.

Castillo afronta procesos...

Bueno, yo no le conozco ninguna sentencia, ni siquiera investigación fiscal, seria, no conozco.

¿Los casos Puente Tarata, Petroperú y otros? Es investigado por liderar una red criminal junto a su familia, sobrinos..

¿Qué recibieron plata ellos?

Esos casos están en investigación...

Qué bueno que lo investiguen, cuando tenga sentencia, hablamos.

¿Entonces el caso de Boluarte y Jerí? Porque ellos no tienen sentencia...

Ellos están en gestión. Él estaba en gestión cuando se le acusa. Acá hay dos presidentes. Un presidente que se le saca siendo elegido por el pueblo y un presidente que llega al Congreso con 10 mil votos, me parece, o menos, que es un accesitario y hace lo que le da la gana con el apoyo de la prensa. O sea, la prensa es cómplice de este saqueo al Perú. Hay buenos periodistas, pero hay muy malos periodistas también. Como hay malos policías, hay malas personas. O sea, el hecho de ser periodista no te hace buena persona.

Ricardo Belmont señala que "este es el gobierno más corrupto de la historia republicana del país". (Foto: GEC)

En su discurso parece tener una defensa hacia Castillo...

A usted le parece, pero yo creo que soy muy coherente en lo que digo. Estoy diciendo que todo hombre en este país tiene derecho a la legítima defensa. También Jerí, también Dina Boluarte. Todos tienen derecho a la legítima defensa, pero no estar en su casa viendo televisión, cuando desde los Rólex ya era especulado.

¿Quién obligó a Castillo a dar su mensaje a la Nación?

Algún día la historia se conocerá. Yo no me meto en eso porque no sé. Si yo supiera, yo le diría. Lo único que sé es que Castillo fue llevado, siendo presidente, preso, sin juicio, número uno. Dos, sin derecho al juicio político. Y tres, detenido por la Policía como si fuera un asesino Y Castillo no mató a nadie ¿Cómo se explica usted eso?

Si Castillo no era sacado por el Congreso se habría repetido lo que se vivió con el fujimorismo...

Pero lo aplaudieron al fujimorismo, todos los medios. El Fujimorismo dio un golpe y la gente aplaudió el golpe. Castillo quiso dar un golpe y la gente quería que lo metan preso. La gente no. La prensa y el poder. Y lo hicieron. ¿Cuántos años le han dado a Castillo? Yo ni ni sé, sinceramente, pero no me gustó a mí como Dina lo traicionó, porque yo conocí a Dina Boluarte. Era leal a Castillo, era la que recibía el dinero que le daban para la campaña. Y esa mujer, no solamente a institucionalizado la traición junto con Rospigliosi. Son los dos que han institucionalizado la traición como una virtud. Para mí la palabra es santa.

¿Qué lo diferencia de candidatos como López Chau, Roberto Sánchez y Ronald Atencio?

Yo no los conozco mucho. Yo he conversado un día con Roberto Sánchez. Me parece un hombre inteligente. Con López Chau nunca no lo conozco. Y el otro señor, el señor Ronald Atenio tampoco tengo el gusto de conocerlo, pero nos vamos a conocer cuando conversemos, cuando debatamos qué país queremos, tal vez vamos a encontrar coincidencias. Porque el Perú necesita ya no cometer más errores, eligiendo entre el cáncer y el sida.

Belmont dice que el candidato Roberto Sánchez le parece un hombre inteligente. (Foto: Captura/YT/Latina)

¿Podría tener alguna coincidencia con ellos desde el punto de vista ideológico?

Si firman las vigas maestras, por supuesto que vamos a tener todos puntos, porque creo que todos queremos que el Perú deje de ser una chacra, un lugar donde hemos alquilado el país. Tenemos un país alquilado, no hay Estado. Todos queremos que vuelva el Estado a estar presente.

¿Por qué los peruanos tendrían que darle el voto?

Los que me conocen me lo van a dar, porque ya vieron mi gestión de alcalde, que fue exitosísima y las pruebas, las pruebas están a la vista. Las grandes obras no se han caído, no se han desplomado, están ahí, no hubo adendas, hubo licitaciones públicas a la vista de todos.

¿Y los que no lo conocen?

Los que no me conocen, ojalá la prensa comience a hacer este tipo de entrevistas, para que la gente vea que Ricardo Belmont no es el malo de la película ni es un tipo como algunos dicen, que ponen todo lo malo, pero no ponen nada de lo bueno.