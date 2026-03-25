Durante el debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), respondió a una pregunta ciudadana centrada en la calidad educativa en la selva del país.

El ciudadano John Christian Pérez Ruiz, representante de la región Ucayali, planteó su preocupación por el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes en esta zona y consultó qué políticas implementaría para revertir esta situación.

En su respuesta, Belmont calificó al sistema educativo peruano como “un desastre” y sostuvo que existe una falta de interés por fomentar el pensamiento crítico en la población. En esa línea, afirmó que una de las principales medidas de su eventual gobierno sería mejorar significativamente las condiciones laborales de los docentes.

“El sistema educativo en el Perú es un desastre. Lo único que no quieren aquí la mafia es que la gente piense, que la gente reflexione y que tenga propio criterio. Nosotros tenemos que pagarle bien a los maestros y eso sí te lo garantizo. Porque sin maestros no hay futuro. El maestro es el que hereda el trabajo del padre”, manifestó.

“El docente hoy día es muy maltratado. Nosotros vamos a recomponer la moral nacional levantando al hombre que releva al padre o a la madre en los colegios. Ahí está el gran capital”, agregó Belmont.