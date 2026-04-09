El candidato presidencial Ricardo Belmont Cassinelli, del Partido Cívico Obras, realizó el martes por la noche su cierre de campaña en la Plaza San Martín. Con dicha actividad, el exalcalde de Lima infringió la intangibilidad del Centro Histórico, en el que estas concentraciones están prohibidas.

DETALLE

La Plaza San Martín lució abarrotada por simpatizantes del partido Obras, quienes vestían polos alusivos, banderas y globos.

Durante el evento se presentó Daniel Barragán y Dina Hancco Hancco, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Belmont apareció en un palco acompañado de los dos hijos de su último matrimonio, quienes ofrecieron algunas palabras.

Por su parte, el exalcalde cuestionó –como es su costumbre– a los medios de comunicación, y aseguró estar confiado de ganar en primera vuelta.

RECORDATORIO

El aspirante al sillón de Pizarro, sin embargo, olvidó por completo que en el Centro están prohibidos los evento como el que realizó.

Por ese motivo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió un pronunciamiento ayer por la mañana, para recordar que el Centro Histórico de Lima es una zona intangible.

“Está prohibido el desarrollo de manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o la salud pública”, reza el pronunciamiento.

Finalmente, invocó a la ciudadanía a tomar conciencia y cuidar este espacio “que nos representa a todos”. “Proteger el Centro es proteger nuestra historia”, destaca el comunicado.