El lunes 9 de noviembre de 2020, el Congreso destituyó a Martín Vizcarra. Por la noche, un grupo de simpatizantes furiosos llegó a los exteriores adel Palacio Legislativo. Uno de ellos, el joven Carlos Ezeta Gómez, de 24 años, aplicó ferozmente el puño contra el parlamentario Ricardo Burga Chuquipiondo, fracturándole la nariz. Fue detenido e investigado.

La Fiscalía acaba de solicitar pena de cárcel por hasta 12 años. El acusado reaccionó con declaraciones en un canal de TV que el congresista Burga considera difamatorias y calumniosas. Al respecto, conversamos con el legislador.

La Fiscalía pide hasta 12 años de prisión contra su agresor ¿cómo lo toma?

Yo lamento que el periodismo esté tratando de convertir en víctima al victimario. Esa es mi opinión. A ese joven yo lo disculpé públicamente. Me aseguré de que todo el mundo supiera que lo estaba perdonando. Yo me he excluido del juicio. No he presentado ninguna denuncia. Ahora, ese señor va a tener que hacerse responsable por lo que ha manifestado (el miércoles) en un canal de televisión donde ha insinuado que yo estoy detrás de esa denuncia (de la Fiscalía). Eso es una difamación y calumnia por la cual va a tener que responder en los tribunales. Eso no puede ser permitido por nadie. Si ha cometido una falta, tendrá que responder ante la justicia, no ante mí porque yo no he presentado ninguna denuncia.

¿Va a iniciar un proceso legal por difamación?

Yo lo he perdonado por el golpe. Lo que tengo que evaluar ahora es si lo disculpo por este atrevimiento de difamación y calumnia que está haciendo públicamente.

¿Está conforme con la pena solicitada por la Fiscalía?

No lo sé, porque no conozco el tema de la sanción por este caso. Lo único que sé es que tengo una fractura de huesos nasales de la cual hasta ahora no puedo recuperarme. El médico lo ha considerado una lesión grave. Sobre la sanción, no lo sé. Tengo entendido que la Fiscalía ni siquiera ha hecho la acusación. No he sido citado a la Fiscalía, no he sido citado al Poder Judicial. El joven está haciendo, simplemente, suposiciones.

¿El trabajo de la Fiscalía está bien?

No lo sé porque no conozco el caso. Lo perdoné. Me estoy arrepintiendo de haberlo hecho porque ni siquiera ha hecho el trabajo comunitario al que se comprometió. Si esto lo ve el Poder Judicial de oficio, hay que respetar la autonomía de poderes, no puedo intervenir.

Perfil

Ricardo Burga es congresista. Administrador de empresas por la U. Inca Garcilaso de la Vega. Miembro de la Comisión Permanente y de las comisiones de Fiscalización y Economía. Fue secretario general departamental de Acción Popular.