El cantautor Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, anunció este que no participará más de investigación en la Comisión de Fiscalización a cargo del congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú).

El compositor indicó que el referido grupo de trabajo le ha variado la condición “de citado a investigado y no le han sustentado por qué”. Consideró que, con este accionar, se han “vulnerado” sus derechos.

“El día de hoy he decidido poner punto final en lo que a mí concierne al tema de investigación en el Congreso de la República. Motivado porque descaradamente se han vulnerado mis derecho, hasta el día de hoy señores, a mí no me han hecho llegar un solo actuado, un solo recaudo, un solo audio”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“De la manera más arbitraria, más desproporcional, me ponen en una situación de indefención total. Es como que ustedes quieran hacer que se les acuse de algo y ustedes no sepan de qué. A mí me han variado de citado a investigado y no me han sustentado por qué”, señaló.

Richard Swing no colaborará más con el Congreso

Cisneros se mostró confiado, en esa línea, de haber cometido ningún delito y recordó que hay “un informe de Contraloría” que precisa que no ha “cometido ninguna irregularidad”.

El pasado martes, Richard Cisneros afirmó, en diálogo con Canal N, que ingresó cinco veces a Palacio de Gobierno y que “solo saludó” en dos oportunidades al mandatario Martín Vizcarra, pero que nunca se reunió con él en el Despacho Presidencial.

