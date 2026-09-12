Magaly Medina se refirió al fallecimiento de Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, durante la emisión de Magaly TV: La Firme.

La conductora de TV recordó al comediante y explicó que su estado de salud había sido delicado durante los últimos meses.

“Lo último que supimos de él fue que lo había atropellado un carro y parece que su salud ahí no se pudo recuperar”, manifestó.

Medina también describió el deterioro que atravesó Espejo luego del accidente que sufrió en 2025, por el cual fue sometido a una intervención de alto riesgo y permaneció internado durante un periodo prolongado. “Su salud se debilitó”, agregó la conductora al recordar sus últimos meses.

Enrique Espejo murió este viernes 11 de septiembre a los 75 años, después de afrontar un prolongado deterioro de salud que mantuvo preocupados a sus familiares y compañeros del medio artístico.