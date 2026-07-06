El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó las versiones sobre un presunto fraude en las últimas elecciones presidenciales y aseguró que el proceso se desarrolló con normalidad.

En entrevista con "Punto Final", afirmó que no existieron irregularidades ni en la primera ni en la segunda vuelta y sostuvo que las incidencias registradas en Lima Metropolitana fueron atendidas oportunamente sin afectar los resultados.

Burneo también descartó que la proclamación de los resultados se haya realizado de manera apresurada, como denunció el excandidato Roberto Sánchez. Precisó que todas las apelaciones, nulidades e incidencias fueron resueltas antes de la proclamación oficial, conforme al marco constitucional y con la debida notificación a las partes involucradas.

Asimismo, defendió la decisión del organismo electoral de proclamar a Fuerza Popular como ganador de las elecciones presidenciales y destacó que el proceso concluyó dentro del Estado de derecho. Añadió que ambas agrupaciones políticas respetaron el marco legal durante el desarrollo de los comicios.

Rafael López Aliaga

Respecto al caso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien busca dejar el Senado para postular a las elecciones municipales, Burneo aseguró que el expediente será evaluado con objetividad y sin motivaciones personales. Indicó que el Pleno del JNE emitirá una decisión debidamente fundamentada en los próximos días.

Finalmente, el titular del JNE advirtió que las próximas Elecciones Regionales y Municipales serán una de las más complejas de historia del paí s.

Señaló que el proceso involucrará cerca de 80 organizaciones políticas, más de 10 mil listas y alrededor de 100 mil candidatos, lo que representará un importante reto para el sistema electoral peruano.