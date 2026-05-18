Luego de la proclamación de resultados de las Elecciones Generales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, ofreció una rueda de prensa y aseguró que fiscalizaron los sistemas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes, durante y después del proceso electoral.

“La ONPE ha subsanado las observaciones formuladas, de las cuales no se han identificado hallazgos críticos que comprometan el normal desarrollo del proceso electoral”, afirmó.

Evasión

Sin embargo, ante la pregunta sobre si la auditoría informática anunciada para el 12 de abril ya estaba instalada, en curso y con resultados; Burneo respondió sin precisiones.

El titular del JNE expresó: “Nosotros nunca hemos hablado que vamos a convocar a una auditoría internacional”, pese a que minutos antes había presentado un equipo de expertos que incluía especialistas de Chile, Uruguay y Puerto Rico.

Precedente

El 2 de mayo, el JNE publicó una nota de prensa en la que informó que dispuso incorporar especialistas mediante mecanismos de cooperación.

El comunicado señaló que el comité sería ampliado con expertos en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas nacionales e internacionales.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa a la ciudadanía que ha dispuesto fortalecer la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, como una acción concreta y decidida para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales”, informó esa fecha.​​​​​​​