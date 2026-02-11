Desde Arequipa, el candidato presidencial por Unidad Nacional, Roberto Chiabra, cuestionó a sus homólogos congresistas por no firmar a prontitud la convocatoria a una sesión del Pleno para debatir la moción de censura al presidente encargado, José Jerí.

“Ya firmé, yo espero que lleguemos a 78 (...) ojalá lleguemos a 87”, mencionó tras una conferencia de prensa realizada en la Ciudad Blanca.

“Esas 3 bancadas, los fujimoristas, los de APP (Alianza Para el Progreso), Podemos más los de Somos Perú que lo colocaron, y no debieron colocarlo porque (José Jerí) ya ha tenido problemas…”, expresó al ser consultado su opinión sobre la situación del mandatario.

También cuestionó el manejo que se da a la contratación de mujeres en el Congreso, generando un perjuicio a la dignidad de la mujer por quienes mantienen en el poder a Jerí, “son los que lo mantienen, a ver si respetan la dignidad de las mujeres, si no la respetan significa que cuando sean gobierno no van a hacer nada”, añadió.

En ese sentido también tuvo el mismo cuestionamiento para la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al ser una mujer.

“Marcar a una mujer (con difundir su imagen) ya la mataste. Yo he sido el primer director militar de la escuela donde ingresaron 30 mujeres, ahora son coroneles ¿cree que alguien se iba a meter con mis cadetes? Si tú no sientes eso, eso es lo que te enseñó tu madre en tu casa”, señaló Chiabra.

VIDEO