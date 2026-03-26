Durante el tercer día del debate presidencial, el candidato Roberto Chiabra, representante del partido Unidad Nacional, respondió a una pregunta ciudadana relacionada con el control marítimo y la importancia estratégica del mar para el país.

En su intervención, el postulante puso énfasis en el fortalecimiento de las capacidades navales y en la necesidad de consolidar el rol de las instituciones encargadas de la vigilancia marítima.

Chiabra destaca rol estratégico de la Fuerza Naval

Durante su respuesta, Roberto Chiabra subrayó que el control marítimo debe partir del fortalecimiento de la Fuerza Naval como institución clave para la defensa del territorio.

“La Fuerza Naval es la responsable de garantizar la soberanía marítima en las 200 millas”, afirmó durante su intervención.

Asimismo, señaló que los puertos del país deben estar preparados para sostener operaciones marítimas permanentes.

“Todos los puertos tienen que tener esa capacidad de poder tener a nuestras flotas marinas en actividad”, sostuvo al referirse a la infraestructura necesaria para la vigilancia y operación naval.

El candidato también indicó que el control marítimo debe extenderse a diversas actividades relacionadas con el uso del mar.

“No solamente es la pesca marina, sino también es la contaminación del mar”, expresó.

Plantea fortalecer control marítimo con cumplimiento de funciones existentes

Chiabra sostuvo que el principal desafío no radica en crear nuevas normas, sino en aplicar adecuadamente las que ya existen.

“Esto no necesita legislación, esto lo que necesita es que se cumpla cada una de las organizaciones que tiene responsabilidad del control del mar”, señaló.

Asimismo, advirtió que el país aún no ha desarrollado una verdadera conciencia marítima, pese a la importancia del mar en la economía nacional.

“Todo hasta ahora no nos hemos dado cuenta la importancia que tiene el mar en nuestras exportaciones, en nuestro comercio exterior”, afirmó.

El candidato enfatizó que reconocer el carácter marítimo del país es clave para su desarrollo estratégico.

“Cuando nosotros asumamos que somos un país marítimo, nos daremos cuenta que tenemos que controlar nosotros mismos… el mar”, añadió.

Resalta necesidad de fortalecer identidad marítima nacional

En la parte final de su intervención, el candidato insistió en que el país debe asumir un rol activo en la protección de sus recursos marítimos y en el control de las actividades vinculadas al mar.

“No solamente porque haya una flota que ingresa… sino por todas las acciones que hacemos en contra de algo que es natural de nosotros que es una gran fortaleza para el país”, sostuvo al cierre de su respuesta.