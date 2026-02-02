El candidato presidencial de la alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, propuso aplicar estados de emergencia focalizados en las zonas con mayor incidencia delincuencial, acompañados de allanamientos coordinados entre la Policía, fiscales y las Fuerzas Armadas.

En entrevista con Latina, Chiabra explicó que la estrategia debe partir del conocimiento territorial que tienen las comisarías.“Hay un personaje importante que nadie lo nombra: el comisario. El comisario conoce su distrito de memoria”, afirmó.

Según detalló, estas áreas críticas deberían declararse en emergencia por periodos cortos, como una semana, con un cinturón territorial resguardado por tropas del Ejército, mientras fiscales y policías ejecutan los operativos.

Recuperar el control territorial

Chiabra sostuvo que la inseguridad ciudadana no puede enfrentarse con una única receta a nivel nacional y que cada región requiere una estrategia específica.

“El control territorial hoy está en manos de los criminales. Por eso extorsionan los negocios y encima con un método violento”, señaló el candidato, quien remarcó que sin recuperar ese control no se podrá derrotar al crimen organizado.

Añadió que lo que demandan los ciudadanos es una presencia real y sostenida de las fuerzas del orden en las calles.

Operativos policiales en tres turnos

El exministro precisó que, en las zonas declaradas en emergencia, los efectivos de la Policía Nacional del Perú deberían operar en tres turnos de ocho horas, en función de la inteligencia policial.

El objetivo, dijo, es garantizar una cobertura permanente de seguridad y evitar que las bandas criminales recuperen el control una vez culminados los operativos.

Protección de autoridades y justicia con tecnología

Dentro de sus propuestas, Chiabra también planteó la creación de un programa de protección para autoridades, así como el impulso de juicios virtuales, con apoyo de la tecnología.

Indicó que esta medida permitiría que fiscales y jueces ejerzan su labor sin estar expuestos a amenazas o presiones del crimen organizado.

Reforma en la formación policial

Finalmente, el candidato cuestionó el actual sistema de formación policial y propuso reducir el número de escuelas de la Policía, apostando por centros macrorregionales mejor equipados.

“No necesito más policías, necesito policías de calidad. No puedes tener 27 escuelas de formación, eso es una irresponsabilidad”, sostuvo.