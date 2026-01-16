El congresista Luis Kamiche se refirió a la reunión nocturna que sostuvo el presidente José Jerí con un empresario chino en un restaurante, señalando que el mandatario tiene la obligación de aclarar el motivo del encuentro. No obstante, consideró que este hecho, por sí solo, no constituye una razón suficiente para promover una moción de vacancia presidencial.

En declaraciones públicas, el parlamentario advirtió que recurrir de manera constante a este mecanismo de control solo agrava la crisis política del país.

“No podemos estar cambiando de presidente cada pocos meses. Eso termina convirtiéndose en un espectáculo”, expresó el legislador.

Si bien indicó que las reuniones de carácter oficial deberían desarrollarse en espacios institucionales como Palacio de Gobierno, Kamiche sostuvo que corresponde esperar una explicación formal del jefe de Estado antes de adelantar juicios o medidas extremas. A su criterio, el rechazo personal a una gestión no puede ser el fundamento para intentar retirar a un presidente del cargo.

El legislador recordó que tras la salida de Dina Boluarte se generó un escenario de incertidumbre que impactó negativamente en la conducción del país. En ese sentido, afirmó que los cambios constantes en el Ejecutivo no solucionan los problemas estructurales y, por el contrario, profundizan el desorden político.

Kamiche también cuestionó los efectos de la inestabilidad en la administración pública, señalando que la falta de continuidad frena la ejecución de proyectos estatales.

“Cada vez que se va un presidente o un ministro, todo vuelve a empezar”, indicó.

Asimismo, lamentó que iniciativas orientadas a sancionar penalmente las omisiones en la función pública no prosperen en el Congreso. En esa línea, aseguró que ello evidencia la ausencia de responsabilidades claras dentro del aparato estatal.

De cara a las elecciones generales de 2026, el congresista expresó su preocupación por un escenario de mayor fragmentación política, advirtiendo que, de no corregirse el rumbo, el país podría enfrentar un periodo prolongado de ingobernabilidad.

“Vamos a parecer una república bananera”, señaló.