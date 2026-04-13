El candidato presidencial Roberto Sánchez se pronunció sobre la posibilidad de enfrentar a Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta electoral, en medio de un escenario marcado por la fragmentación del voto.

El postulante de Juntos por el Perú señaló que su prioridad es consolidar su respaldo ciudadano, aunque no evitó referirse a un posible balotaje frente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Por ello indicó que su candidatura representa una alternativa distinta frente a otras opciones políticas.

Si bien los resultados ubican a Fujimori como una de las candidatas con mayor intención de voto, el segundo lugar se disputa entre varios aspirantes, entre ellos el propio Sánchez.

“No le tememos a nada”, indicó Sánchez desde su local partidario, quien estuvo acompañado de Antauro Humala y otros candidatos. Cabe señalar que Roberto Sánchez fue ministro en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

Por otro lado, el candidato no descartó incorporar consensos con otros sectores políticos para construir una coalición de cara a una eventual segunda vuelta.

“El Perú sí puede tener un nuevo comienzo”, apuntó.