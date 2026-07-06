El líder de Juntos por el Perú y excandidato presidencial, Roberto Sánchez, anunció que su organización realizará una serie de movilizaciones en Lima y distintas regiones del país durante el mes de Fiestas Patrias. La convocatoria fue presentada durante una conferencia de prensa realizada en el local partidario ubicado en el Cercado de Lima.

Según explicó, las protestas buscan respaldar a los militantes y dirigentes de su agrupación que afrontan denuncias penales por haber participado en movilizaciones anteriores. El dirigente sostuvo que su partido acompañará esos procesos mediante acciones legales y con nuevas jornadas de protesta.

¿Por qué se convocarán estas marchas?

Sánchez señaló que la organización viene coordinando estas actividades como parte de una estrategia para defender a sus integrantes. Según indicó, las movilizaciones se desarrollarán en diferentes puntos del país durante las próximas semanas.

“Así como han encausado a otros de nuestros dirigentes, líderes sociales, pues nos estamos organizando porque vamos a defenderlos con todo la fuerza de la ley, con toda la movilización de nuestros pueblos”, expresó.

Más adelante precisó que las actividades coincidirán con las celebraciones por Fiestas Patrias y que serán de carácter pacífico.

“Este mes de la fiesta patria activaremos ese sentimiento patrio del rojo y blanco con sendas protestas pacíficas, movilizaciones a lo largo y ancho del Perú”, indicó.

Menciona observaciones internacionales

El dirigente también indicó que organismos internacionales se han pronunciado sobre la propuesta legislativa. En ese sentido, afirmó que el proyecto permanece en el despacho presidencial a la espera de una decisión del Ejecutivo.

“La propia Naciones Unidas ha rechazado eso y hoy está en el despacho del gobierno de encargatura y estaremos atentos y vigilantes porque lo sensato es no promulgarlo”, sostuvo.

Sánchez reiteró que no sostendrá un diálogo con la presidenta electa, Keiko Fujimori, mientras no se atiendan las condiciones planteadas por su organización política. Entre ellas mencionó la derogación de las denominadas “leyes procrimen”, la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar las muertes registradas durante las protestas en el sur del país y la excarcelación del expresidente Pedro Castillo.