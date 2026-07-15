El excandidato presidencial y actual congresista electo de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, confirmó que su agrupación presentará una lista propia para participar en las elecciones de las mesas directivas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El proceso se realizará el 26 y 27 de julio, previo al inicio de funciones del nuevo Congreso bicameral.

Sánchez señaló que su partido será una de las opciones que buscará liderar las cámaras del Parlamento desde la próxima legislatura. Sin embargo, indicó que todavía se encuentran evaluando a los integrantes que formarán parte de la propuesta.

Sobre la elección de los integrantes de la fórmula, Sánchez sostuvo que la definición no responde a decisiones individuales, sino a una representación de las fuerzas políticas que participarán en el próximo Congreso. Además, señaló que continúan en conversaciones para determinar a sus representantes.

“Hablemos de los partidos políticos. Aquí no son aventuras individuales, acá no se compran ni se venden, aquí hablamos de posturas políticas mirando el país y son tres fuerzas políticas que sabrán poner a sus mejores cuadros, estamos tras esa conversación”, manifestó.

El representante de Juntos por el Perú indicó que su agrupación competirá como una cuarta alternativa para ocupar la conducción de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La elección definirá a las autoridades parlamentarias que acompañarán la instalación del nuevo periodo legislativo.





Representación de JP en el Congreso bicameral

La agrupación tendrá 14 integrantes en el Senado y 32 representantes en la Cámara de Diputados. Además, el partido obtuvo representación en el Parlamento Andino con Percy Fernández Bravo como miembro titular y Jorge Manco Zaconetti como representante suplente. Estas autoridades asumirán funciones junto con la nueva estructura parlamentaria que entrará en vigencia desde el 28 de julio.

Las listas que resulten elegidas en las cámaras legislativas asumirán sus cargos al día siguiente de la votación. Esto ocurrirá en paralelo a la juramentación de la presidenta electa Keiko Fujimori y la instalación del nuevo Congreso bicameral.