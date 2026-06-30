El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, volvió a cuestionar el desarrollo del proceso electoral y sostuvo que habrían existido irregularidades durante la segunda vuelta. Según explicó ,estas observaciones se centran principalmente en la participación de peruanos residentes en el extranjero.

En declaraciones a la prensa, el postulante confirmó además que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que los hechos denunciados afectan la validez del proceso. La medida forma parte de las acciones que su agrupación política viene evaluando tras los comicios.

“En breve circulo el cargo ya entregado”, señaló ante cámaras.

De acuerdo con su posición, estos hechos deben ser evaluados por instancias internacionales. Asimismo, sostuvo que continuará con las acciones correspondientes para sustentar su planteamiento.

Presentará recurso ante la CIDH

Más temprano, el excandidato anunció que su equipo viene preparando la documentación para presentarla ante la CIDH. A través de sus redes sociales también criticó a las entidades encargadas del proceso electoral.

“Solo en Perú se juega al ‘fútbol’ con dos reglas distintas, primer y segundo tiempo. Ni la FIFA se atrevería a tanto. Eso lo hizo la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, lo ha blindado. No se cambió el ‘procedimiento normativo’, solo se varió ‘la operatividad’. Apelaremos e iremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.

Solo en Perú se juega al “futbol” con dos reglas distintas, primer y segundo tiempo, ni la FIFA se atrevería a tanto, eso hizo la @ONPE y el @JNE lo ha blindado y dice; no se cambió el “procedimiento normativo” solo se varió “la operatividad”, apelaremos e iremos ante la @CIDH pic.twitter.com/yT7EIPbZyF — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 30, 2026