El candidato presidencial, Roberto Sánchez encabeza la denominada “marcha en defensa de la democracia” para exigir transparencia en la etapa final del proceso electoral. El líder de Juntos por el Perú avanza acompañado por Ernesto Zunini, el exfiscal José Domingo Pérez y otros dirigentes de su agrupación política.

La movilización partió desde el local de campaña ubicado en el Paseo Colón y recorre las principales vías del Cercado de Lima. Pese a que el Ministerio del Interior no otorgó garantías para la actividad, la marcha se desarrolla bajo resguardo policial y municipal.