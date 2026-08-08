El excongresista Roberto Sánchez ocupó un lugar en la mesa central del “1° Panel de Análisis y Debate del anteproyecto de facultades extraordinarias”, organizado ayer por las bancadas de Diputados y Senadores de Juntos por el Perú (JP) en el auditorio Alberto Andrade del Congreso.

Sánchez difundió en su cuenta de X un mensaje sobre el encuentro.

“En el Grupo Parlamentario de Juntos por el Perú: Diputados y Senadores y los equipos técnicos hemos iniciado la discusión y análisis del proyecto preliminar de la solicitud de Facultades”, escribió, y planteó una interrogante sobre si la bancada debe conceder las facultades al Gobierno de Keiko Fujimori.

En el Grupo Parlamentario de Juntos por el Perú: Diputados y Senadores y los equipos técnicos hemos iniciado la discusión y análisis del proyecto preliminar de la solicitud de Facultades.

¿Debe la bancada del Pueblo otorgarle las facultades al gobierno fujimorista? pic.twitter.com/8fm8U69VQA — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) August 7, 2026

Sin embargo, las fotografías difundidas por el senador José Castillo Terrones exponen un dato omitido en la publicación que subió Sánchez en la red social.

Un gafete colocado junto a él en la mesa lo identifica como “Jefe de Gabinete de la Bancada JP”.

Foto subida por José Castillo del evento de la bancada de Juntos por el Perú, titulada "1° Panel de Análisis y Debate del anteproyecto de facultades extraordinarias".

Como se sabe, Sánchez integró el Congreso durante el periodo 2021-2026 y ejerció como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

La aparición de Sánchez con ese título aún genera dudas sobre la función que cumplirá dentro del Parlamento.