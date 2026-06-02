“Necesitamos una alternativa al capitalismo”, esta es una frase textual del plan de gobierno que presentó el partido Juntos por el Perú (JP), del candidato presidencial Roberto Sánchez, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la primera vuelta electoral.

Sin embargo, el aspirante al sillón de Pizarro parece haber traicionado a los electores que le permitieron pasar a segunda vuelta, pues el nuevo plan que dio a conocer ayer, se centra en mantener la estabilidad económica, el uso de reglas fiscales, respetar la inversión privada y más.

Pero, sobre todo, demuestra de manera evidente una serie de contradicciones de su propuesta original.

De acuerdo con información revisada por Correo, el nuevo texto moderado presenta varios cambios que le prometió a sus votantes en el Perú. (ver infografía).

Juntos por el Perú presentó un nuevo plan de gobierno. (Foto: Captura plan de JP)

PRESENTACIÓN

Juntos por el Perú ofreció una conferencia de prensa para presentar su programa de gobierno de segunda vuelta denominado “Prioridades estratégicas para la gobernabilidad y el desarrollo con equidad de la nación peruana 2026 -2031”.

El documento no solo tiene las bases de JP, sino que suma las ideas de partidos que han decidido respaldar la candidatura de Sánchez como Ahora Nación, Obras Primero la Gente, la Alianza Venceremos y la Plataforma por la Democracia, este último grupo está conformado por gremios sociales, culturales, sindicales, entre otros.

En su defensa, Sánchez explicó que el nuevo texto fue elaborado para generar consensos y establecer un nuevo pacto económico y social.

“Este es la oferta, el programa del consenso que reúne no solamente a Juntos, sino a todos aquellos que hoy nos sentimos convocados para la madurez de hacer un gran consenso buscando las coincidencias para solucionar los principales problemas del Perú”, aseguró.

Definitivamente el cambio más significativo está relacionado con el Banco Central de Reserva (BCR).

Durante su campaña en primera vuelta, Sánchez dijo que “nadie es imprescindible” al ser consultado por la ratificación de Julio Velarde en la presidencia del BCR, mensaje que le generó muchas críticas.

Por ese motivo, Sánchez le dedicó un espacio en el nuevo plan de gobierno, pues asegura que preservará la autonomía del BCR y su capacidad técnica “garantizando su mandato constitucional”.

“El BCR ha sido y será un actor clave en la estabilidad monetaria que sirve de complemento a la estabilidad fiscal. Por ello, desde el gobierno de Juntos por el Perú, salvaguardaremos la autonomía e independencia que el BCR ha tenido durante más de 30 años”, reza el documento.

Uno de los cambios más llamativos es el respeto a la autonomía del BCR, a cargo de Julio Velarde. Fotos: Rafael Cornejo V. / @photo.gec

CAMBIOS

Otro cambio está relacionado con los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En su plan original, en el capítulo de “una nueva economía solidaria, equitativa y participativa”, Juntos por el Perú asegura que se renegociarán los TLC y otros acuerdos comerciales que “afecten la soberanía nacional o atenten contra los intereses y la calidad de vida de las mayorías del país”.

Sin embargo, el nuevo texto dice todo lo contrario, porque sostienen que serán un Estado de economía de mercado abierta que sea respetuosa de los TLC.

Asimismo, el plan original de JP plantea eliminar en la Constitución “el aval a los contratos ley”.

Señalan que el artículo 62 de la Constitución coloca al Estado en la condición de una empresa privada, imposibilitándole que pueda revisar y actuar frente a los contratos lesivos celebrados con las grandes empresas.

En ese sentido, tienen como objetivo específico “renegociar contratos sobre recursos naturales estratégicos: gas, minería, hidrocarburos, entre otros”.

Sobre los contratos ley, el nuevo plan de JP sostiene que “los contratos estarán protegidos por el Estado de derecho”.

Además, refieren que estos serán en beneficio del desarrollo económico y social de cada región del país, consolidando una mejor sistema de distribución de la riqueza", indican en el texto.

Otro aspecto del plan original de Juntos por el Perú tiene que ver con la cadena de valor del oro en la pequeña minería y la minería artesanal.

Específicamente, sostienen que en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, “la comercialización del oro será exclusividad del Estado”.

Aunque la situación no es la misma en el nuevo plan.

Porque en las propuestas para la minería, se precisa que se regulará, controlará y se formalizará a todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización de oro.

Y todo se realizará a través de la implementación de un sistema de control de trazabilidad.

Las contradicciones del nuevo plan de Juntos por el Perú. (Infografía: Diario Correo)

ANÁLISIS

Para el analista Juan Paredes Castro, cualquier plan que presente JP, no es el que aplicará en su gobierno.

“Ellos hablan de planes según sus circunstancias. Han estado hablando de plan en la secuencia de la campaña, según lo que le convenía y ahora están acomodando la situación para el electorado que necesita el 7 de junio”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto consideró que en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, ninguno de sus planes funcionará, porque lo único que busca es crear un vacío para ejercer un mecanismo de control de poder.

“Solo busca deformar todo lo que corresponde a una estructura democrática”, sostuvo.

Asimismo, Paredes Castro dijo no reconocer a Sánchez en ninguna de las etapas que ha expuesto hasta la fecha.

“No hay sinceridad, no hay coherencia, no hay verdad ni estructura confiable. Está falseando planes, impostando planes que en realidad no va a ejecutar. Todo lo que hace ahora es dar un mensaje engañoso”, afirmó.

En esa línea, recordó que cuando Pedro Castillo asumió el poder, solo generó un desorden.