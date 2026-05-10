El candidato presidencial Roberto Sánchez encabezó este sábado un mitin en Huaycán, en el distrito limeño de Ate. El líder de Juntos por el Perú, denominó este encuentro como el “tramo final” de su campaña electoral.

En los primeros minutos de su discurso, Sánchez confirmó que visitó recientemente al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo y aseguró que se encuentra contento por el respaldo que obtuvo la agrupación política durante la primera vuelta electoral. Asimismo, calificó la reclusión del exmandatrio como injusta y lo denominó como “el primer preso político de la patria”.

“Por eso, hermanos, les traigo el saludo de nuestro presidente, que está resuelto, que está contento. Porque sí, podrán acusarnos, inventarnos una serie de declaraciones, acusaciones, insultos, no solamente en los principales medios concentrados de Lima del país, sino que además estamos resueltos y contentos y el presidente, me dijo que lo primero que habría que hacer es agradecer a nuestro santo pueblo”, expresó.

Como se recuerda, Castillo cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días impuesta en noviembre de 2025 por conspiración para la rebelión, tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso. Sánchez no planteó acciones legales concretas para revertir esa situación, sin embargo durante esta última presentación dejó entrever que solo “el pueblo” tendría la capacidad de hacerlo.

Jennifer Paredes envía saludo a la exprimera dama

En otro momento del mitin, Jennifer Paredes, hija del expresidente, reapareció y tomó la palabra para dirigirse a su madre, Lilia Paredes Navarro, quien reside en México desde diciembre de 2022.

“El día de mañana no solamente felicitamos a nuestras madres, sino yo envío un saludo muy profundo a mi madre hasta México. Agradecerle por el valor que ha tenido de salir adelante, no solamente a la que se encuentra lejos, sino a muchas de nuestras madres que no pueden estar con nosotros. Feliz día a toda la madre del Perú”, expresó.

La exprimera dama abandonó el Perú junto a sus hijos menores días después de la detención de Castillo, tras recibir asilo político del gobierno mexicano. Pese a su condición de asilada, Lilia Paredes Navarro es investigada por el Ministerio Público peruano por presunta pertenencia a una organización criminal.