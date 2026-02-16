Ronald Atencio, candidato presidencial de la Alianza Venceremos (Voces del Pueblo y Nuevo Perú) no tiene inconvenientes en calificar como dictadura congresal la actual gestión. Sin embargo, no piensa lo mismo de Venezuela y Cuba.

En entrevista con Correo, cuestiona a sus contrincantes Alfonso López Chau y al prófugo Vladimir Cerrón.

El candidato presidencial Ronald Atencio se ubica en el primer lugar en la cédula de votación. (Foto: Gian Ávila/GEC)

¿Por qué indultaría a Guillermo Bermejo?

No se trata de individualizar lo que para nosotros es una forma de reconciliación respecto de los presos políticos, luchadores sociales y también algunos ronderos. Nosotros tenemos un entendimiento de lo que está pasando en el país. Nuestro país se ha dedicado en algunos casos a judicializar la actividad de algunos políticos o de algunos luchadores sociales. Esto significa, por ejemplo, el caso Aduviri, Guillermo Bermejo, Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres. Ojo que no estoy hablando de temas de corrupción, de lavado de activos, ese tipo de cosas, no. Si no estamos hablando de hechos por su connotación más de activistas políticos, por su connotación de haber generado algún tipo de liderazgo político.

¿Descarta indultar a expresidentes sentenciados por corrupción como Ollanta, Vizcarra y Toledo?

Ningún caso de corrupción, llame como se llame, condición que tenga va a ser materia de indulto o presidencial.

Si Castillo llega a ser sentenciado por corrupción, ¿el indulto tampoco lo alcanza?

Ningún acto de corrupción, tenga el nombre que tenga el apellido, que tenga el origen que tenga.

Atencio considera que casos como el de Betssy Chávez y Pedro Castillo están politizados. (Foto: PJ)

¿Considera que se vive en una dictadura en la actual gestión de José Jerí?

Lo que yo creo que vivimos en el actual Congreso de la República es la llamada dictadura congresal. Entonces, hoy tenemos un Congreso de la República que está liderado por un grupo de partidos políticos mafiosos que se han dedicado a sacar leyes procrimen y proimpunidad, que ha entregado mecanismos de reelección, cambios constitucionales, inhabilitaciones, inclusive a algunos líderes políticos, designación de los miembros del Tribunal Constitucional, del defensor del Pueblo, que desde la óptica mía, lo que genera es que ellos tienen un acaparamiento del poder y de prácticamente todo el Estado. Tanto es la dictadura congresal que hoy el señor Jeri, que ya debió estar fuera de Palacio, sigue siendo sostenido por el actual Congreso.

¿También hay dictadura desde el Ejecutivo?

Lo que pasa es que hoy el Ejecutivo está capturado por el Legislativo. La señora Dina Boluarte estaba hipotecada con el legislativo, perdón. Entonces, hoy estamos en una coyuntura diferente, hemos pasado de un sistema presidencialista a un sistema parlamentarista. Por eso es que decimos que ya existe un desequilibrio de poderes en la actualidad.

Sorprende que hable de una dictadura congresal pero que le cueste reconocer que hay una dictadura en Cuba...

Lo que yo he dicho con lo que pasa, por ejemplo, en Cuba y en Venezuela, yo he dicho claramente que ellos tienen su propia configuración o reconfiguración de su sistema de gobierno. Por ejemplo, Cuba tiene un sistema socialista, es la decisión de ellos, es su Constitución que ha establecido así. Y yo he dicho que Venezuela tiene su propio proceso democrático, es lo que ellos tienen, no es lo que nosotros tenemos, ni es lo que yo quiero. También he señalado claramente es que yo no quiero hacer del Perú ni Venezuela, ni Cuba. Se confunde mucho la solidaridad, se confunde mucho el pronunciarse a favor, se confunde mucho el tener una opinión personal con la estructura de gobierno. Por ejemplo, yo me solidarizo mucho con el pueblo palestino por todo el genocidio que está sufriendo, pero yo no quiero hacer del Perú Palestina. Entonces, ahí viene la gran diferencia que nosotros tenemos, se me quiere etiquetar a mí como que yo quisiera replicar en el Perú o el modelo boliviano o el modelo venezolano o el modelo cubano. Y nada de eso pasa ni nada de eso va a pasar.

Habla de solidaridad pero, ¿como solidarizarse con un régimen en Venezuela que tiene presos políticos, que reprime a su gente y con mucha pobreza?

Todos los países del mundo tienen pobreza, eso nadie puede estar exento de niveles de pobreza. Segundo, el tema de los presos políticos hasta ahora no tenemos y lo digo con objetividad, no hay ningún pronunciamiento de ningún supuesto preso político que haya salido de la cárcel. No tenemos una información clara, veraz, qué tipo de delito exactamente fue materia de repente de indulto o de amnistía ¿Cuál habrá sido la modalidad por las cuales hayan salido algún tipo de personas y sobre qué tipo de contextos? Lo que pasa allá es algo que pasa allá que no pasa acá. Yo me tengo que circunscribir y opinar respecto a lo que pasa en el Perú.

Entiende por qué existe temor de la ciudadanía al estar pendiente si un candidato quiere seguir un modelo o no, ¿cierto?

Yo entiendo que puede existir determinado tipo de temor, pero lo que yo no puedo entender es que la prensa quiera etiquetarme o generarme una etiqueta que yo no tengo ni tendría porque tener. Porque yo he dicho claramente, lo que pasa en cualquier otro país extranjero, la decisión de ellos, lo que pasa, por ejemplo, no sé, en los países árabes, en Emiratos Árabes Unidos, me puede gustar Dubái, pero yo no voy a hacer acá un gobierno como el sistema árabe. Entonces, esa es la confusión que se tiene. Yo quiero del Perú un país con más democracia, por eso estoy en contra de la dictadura congresal. Yo quiero que se regrese el equilibrio de separación de poderes. Yo quiero una consulta popular para todos los peruanos, para que en democracia se pronuncien si desean o no desean una Asamblea Constituyente.

Ronald Atencio no considera que exista una dictadura en Cuba y en Venezuela.

¿Por qué no reconocer que en Cuba y Venezuela hay dictadura?

Lo que pasa es que Cuba ha dicho, ellos mismos han dicho que tienen su propio su sistema socialista. Ellos tienen un sistema socialista, pero es la decisión de ellos, no es la nuestra. Venezuela tiene su propio proceso democrático. Tanto es así que ante la caída, ante la captura del señor Maduro, ha ascendido la señora Delcy Rodríguez, que es la que correspondía en el orden sucesorio, porque así manda su Constitución, porque así manda su sistema elección y el gobierno norteamericano está conversando y haciendo relaciones comerciales con la señora Delcy. Eso demuestra que al gobierno norteamericano valida o convalida el sistema sucesorio democrático que ellos tienen. Pero igual es el tema de ellos, no es el tema nuestro.

¿Ratificaría a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva (BCR)?

Con el tema del BCR, yo he dicho lo siguiente, que el BCR es una muestra de cómo instituciones estatales son muy importantes para el país. Los liberales quisieran dejar el tema de la estabilidad monetaria a la mano invisible, a que el mercado solo se regule, la subida o bajada del dólar. Nosotros decimos de que no, que entidades estatales, como el BCR son importantísimas para garantizar la estabilidad monetaria. Y esa es una entidad del Estado. Yo estoy a favor de que el señor Velarde se mantenga sin lugar a dudas en el puesto del BCR, pero también va a pasar por una decisión de él mismo. Entiendo que en otros momentos, no estaba seguro de él como decisión personal, de continuar. Nosotros más bien quisiéramos de que otros tipos de entidades estatales tengan igual funcionarios, probos o idóneos para seguir continuando con el proceso de entendimiento que instituciones o empresas estatales son exitosas.

Habló en algún momento sobre el uso de las reservas internacionales, ¿mantiene esa propuesta?

Nosotros hemos dicho hay varias cosas de la reservas internacionales. Primero que nos parecería interesante entrar a discutir que un porcentaje de las reservas internacionales que tiene el Perú deje de estar en dólares y pase a ser en oro. Eso es lo que hemos establecido. Que se inicia un debate técnico, no una decisión política, porque eso no pasa por una decisión política, sino por un debate técnico. Si tenemos 95 mil millones de dólares en reservas internacionales, ¿por qué no debatir o discutir si es que, no sé, pues 5 mil millones, 10 milmillones, podrían pasar a ser a incrementar nuestras reservas en oro? ¿Por qué? Porque el precio del oro siempre está al alza, más bien el precio del dólar está un poco débil, pero eso se debate técnicamente. Segundo, nosotros lo que hemos señalado es que vamos a generar un sistema de crédito popular de 20 mil millones de soles para insertar en el mercado económico, para dar crédito a tasas de interés de no más del 3% anual para los taxistas, mototaxistas, emprendedores, personas que tienen su pequeño negocio, mercados.

Julio Velarde dijo hace unos días que parte de las reservas que gestiona el BCR son puestos por bancos privados...

Yo no he dicho en ningún momento que voy a gastar el dinero de las reservas internacionales. Eso no es una propuesta de Venceremos. Nosotros somos muy responsables con la política fiscal y monetaria que tiene el país, lo que sí hemos hablado es el tema de un sistema similar a los Reactiva, que ya el Estado lo ha hecho, que tiene beneplácito del Ministerio de Economía y también de seguro del BCR. Y lo otro que hemos dicho es que se debata, un porcentaje ver si es que se puede mantener en reservas de oro.

Ronald Atencio dijo que ratificaría a Julio Velarde en el BCR. Foto: Joel Alozo | @photo.gec

¿Su gestión descarta estatizar empresas del sector privado?

Nosotros no vamos a entrar a un proceso de estatización, si hemos dicho que, por ejemplo, Telefónica en Perú, Movistar, sí tendría que pasar a un proceso de nacionalización. Porque nos han dejado una empresa quebrada. Lo que han hecho es abandonar prácticamente esta empresa de telecomunicaciones, han dejado una empresa en deudas y lo que quiere hacer un sector de la masa laboral, de la masa trabajadora, es tener la posibilidad de ellos reflotar esta empresa. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es por qué no podemos generar en este caso una nacionalización específicamente de esa empresa. Y este es un tema a evaluar y es un criterio importante para nosotros.

Hablan constantemente de Asamblea Constituyente, ¿qué es exactamente lo que se quiere cambiar de la Constitución?

Con la Asamblea Constituyente, lo primero que queremos hacer es devolverle el poder al soberano, al pueblo peruano. Porque hoy en día los únicos que están modificando la Constitución, como quieren, es el actual Congreso. Y cuando nosotros hemos ido a elegir a nuestros congresistas, nunca le hemos dado la facultad de cambiar la Constitución, le hemos dado la facultad para que emita leyes, para que fiscalicen, no para que cambien la Constitución. Lo que queremos hacer es un ejercicio democrático, es decir, preguntarle al pueblo en una interrogante sencilla ¿Deseas o no deseas que se convoque a una Asamblea Constituyente Plurinacional? Eso es vía referéndum. Si es sí, bien, si es no, es no, y seguimos con el país para adelante.

Si consiguen un sí, ¿qué buscan cambiar?

Queremos cambiar, lo que yo desearía cambiar, lo que quisiera cambiar es régimen económico empobrecedor que en la actualidad tenemos. Es un régimen económico que hoy tenemos más de 10 millones de pobres, que hoy tenemos cerca 4 millones de personas que no tienen acceso al agua y esto se duplica con falta de acceso al desagüe. Tenemos a colegios en escombros, 50% de colegios que tienen que tienen que ser reconstruidos. Tenemos un sistema de salud precarizado. Entonces, creemos que el actual régimen económico, tal como está, que tiene un 80% de informalidad, ya no da para más, no tiene frutos, no tiene beneficios. Entonces necesitamos cambiar este régimen económico y hacer que, por ejemplo, el Estado tenga un rol protagónico y diferente al que actualmente tiene.

Lo que dice suena muy genérico ¿en qué aspecto o apartado quiere cambiar la Constitución?

Tenemos una economía social de mercado. Y el rol del Estado es un rol subsidiario. Nosotros creemos que el rol del Estado no tiene que ser subsidiario. Que el Estado, mediante sus empresas estatales u otras que también pueden tener en capitales mixtos o en capitales solamente propios del Estado, entrar a competir. El Banco de la Nación. En la actualidad tenemos cuatro bancos que concentran el 70 u 80% de los créditos en el país. Las tasas de intereses que ellos cobran es en créditos personales en promedio el 60% y en crédito de tarjeta de crédito en promedio del 80%. Entonces nosotros decimos, oye, si hay un oligopolio de cuatro bancos, por qué nuestro Banco de la Nación que genera ingresos anuales entre 1000 y 1500 millones por qué no entra a competir (...).

Por otro lado está la industrialización del país. Hoy estamos dejando en manos del privado si se industrializa o no se industrializa el país. Y simplemente el Estado peruano es una persona que está sentada, cruzada de manos, viendo si es que el privado desea o no desea industrializar. Un rol importante, el Estado tiene que ser el rol de impulsor, de promotor y de agente de la industrialización bajo lo mismo que antes, que el Estado dialogue con el empresariado privado y en los concesionarios de la explotación de una mina pueda renegociarse el contrato y pueda establecerse un sistema de industrialización de algunos productos, ya sea intermedios o terminados.

¿Hay otros candidatos de izquierda con los que podría coincidir como López Chau?

Bueno, el señor López Chau definitivamente no es un candidato de izquierda. El señor López Chau es un candidato de la derecha peruana. Y no por lo que yo diga, porque el señor López Chau, por ejemplo, no quiere la Asamblea Constituyente plurinacional. Claramente lo ha dicho. Él quiere modificaciones de maquillaje y que lo haga el congreso de la República. El señor López Chau está de acuerdo con la privatización de Petroperú. Él está contento, feliz con la privatización de Petroperú. Y si por él fuera privatizaría más empresas estatales. El señor López Chau sigue a pie juntillas lo que diga la Sociedad Nacional de Industrias, la Confiep. El señor López Chau, evidentemente también tiene algunas figuras dentro de sus candidatos, figuras que representan a personas que han perseguido las ideas de izquierda o populares, como el señor Harvey Colchado. Entonces no podemos hablar de un candidato de izquierda cuando en realidad, en los hechos, en la realidad, representa todos los intereses de la derecha peruana.

Ronald Atencio considera que Alfonso López Chau es un candidato de derecha. Foto: GEC / Hugo Pérez

¿Coincidiría con el señor Lescano?

El señor Lescano no sabemos qué planteamientos o propuestas claras tiene. No se ha terminado por definir. No avala o no está de acuerdo, por ejemplo, con lo que vivió el país, con el presidente Pedro Castillo, al contrario, tiene una posición muy crítica, muy dura respecto de este sector que ha vivido en base a la opresión del actual Congreso. No sé si el señor esté de acuerdo con la Asamblea Constituyente, porque en su momento no estuvo del todo de acuerdo. Entonces, son candidatos que no terminan por tener una definición clara y contundente de lo que quieren y eso no representa a los intereses populares.

Usted no iba a ser candidato presidencial, sino el señor Vicente Alanoca que al no ser elegido denunció racismo en la alianza...

Yo no sé porque el compañero Vicente Alanoca mandó un mensaje acusando de racismo, de clasismo, cuando yo soy un provinciano como él, yo he nacido en Huánuco, he vivido en Tingo María, terminé la secundaria en Pucallpa y por temas migratorios vine a Lima a estudiar la universidad. Yo soy tan provinciano como el señor Vicente Alanoca, soy tan peruano como él, soy una persona que ha padecido también lo que es estudiar en escuela pública, en colegio público, estudiar con una vela y vivir el conflicto armado interno que tuvo nuestro país en los años 80. Yo soy un ciudadano víctima de este conflicto armado interno. Las expresiones del señor Vicente primero no me afectan, no me tocan. Segundo, que yo de he conversado en algunos momentos con el compañero Vicente y la verdad que yo no me siento aludido por el mensaje que él puso.

¿Lo dijo porque perdió las elecciones internas?

Podría ser por eso, pero nunca ha sido dirigido a mí ni a la alianza electoral Venceremos.

¿Verónika Mendoza lo apoya?

Definitivamente. La compañera Verónika Mendoza, como los compañeros dirigentes de Nuevo Perú, emitidos los resultados electorales como en cualquier sistema democrático, como la democracia que a nosotros defendemos, simplemente lo que se hizo es respetar el resultado electoral y ponerse a ayudar, ponerse a colaborar y ponerse a disposición de la alianza electoral Venceremos.

Vladimir Cerrón lo calificó de caviar, ¿qué le respondería?

Lo primero que debemos decir del señor Cerrón es que es un portavoz de la derecha peruana, es el furgón de cola de la derecha peruana, cogobierna con la derecha peruana, vota con la derecha peruana, aprobó layes procrimen, proimpunidad, eligió a los miembros del Tribunal Constitucional, eligió a su defensor del Pueblo. Entonces, el señor más bien, lo primero que tendría que ponerse es a derecho antes de estar hablando de cualquier otro tipo de partido político.

Ronald Atencio dice que antes de hablar de otros candidatos, Cerrón debería ponerse a derecho. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Estuvo hace poco en una actividad con Antauro Humala, ¿cuál es su relación con él?

Tuve conversaciones con Antauro hace aproximadamente unos meses, estábamos conversando un poco del tema político y sobre el tema de la posibilidad de mantener una alianza. Sin embargo, fueron conversaciones políticas que al final se dejaron ahí nada más. Posterior a ello, este Antauro Humala tiene un aliado que es Juntos por el Perú, que inclusive está postulando ahí el papá de Antauro y también creo que tienen otro candidato del etnocacerismo, pero posterior Antauro me ha invitado a inaugurar su escuela política para que yo exponga el planteamiento de Venceremos, yo gustoso he concurrido, he expuesto las ideas de Venceremos, que es lo que nosotros queremos o pretendemos para el país y con el señor Antauro tenemos un vínculo, una relación política muy amistosa, de mucha conversación, de mucho diálogo. No descartamos la posibilidad de que más adelante podamos tener mayores coincidencias en función del programa que tenemos.

¿No afecta a su imagen participar en una actividad con una persona que fue sentenciado por asesinar a policías?

No, porque él cumplió su pena. Él ya pagó su culpa, pagó su responsabilidad. Entonces todos tenemos el derecho a la resocialización. Y sentarme con él no significa que yo tenga algo que ver o vínculos con lo que él hizo.

¿Coincide en la propuesta que tiene Antauro de fusilar a expresidentes corruptos?

No. No coincido en la posibilidad de asesinar a ninguna persona en general, porque la pena de muerte, pues tendría que aplicarle un juez y los jueces que tenemos hoy en nuestro país realmente dan mucha mucha pena, hay muchos errores judiciales. Llevaríamos a un sistema de incertidumbre jurídica la posibilidad de aplicar la pena a muerte en nuestro país. Yo no estoy de acuerdo con la pena muerte.

¿Cuál es la propuesta más fuerte para combatir la inseguridad ciudadana?

Vamos a conformar el equipo de aniquilamiento, vamos a conformar un escuadrón donde va a estar dirigido por el presidente, los 500 mejores policías, se va a poner a disposición de ellos toda la labor de Inteligencia y toda la logística del Estado para desarticular a las organizaciones criminales, a los extorsionadores, a la banda de sicarios o a personas que de mal vivir se dedican a poner en zozobra a nuestros pequeños transportistas, comerciantes, ambulantes, mototaxistas o pequeños emprendedores, porque al final la inseguridad que aquí afecta más es al más pobre.

¿En cuánto tiempo tendría solucionado el problema de inseguridad?

No tenemos un tiempo, digamos cronológico, pero el primer día de gobierno, vía decreto, vamos a conformar este equipo de aniquilamiento para inmediatamente darle seguridad a nuestra patria.

Atencio considera que participar en actividades con Antauro no afecta su imagen, porque él ya pagó su pena. Fotos: Alessandro Currarino / @photo.gec

¿También hará una reforma de la Policía?

Sí, claro, la reforma de la policía pasa pues por políticas a largo plazo y a mediano plazo. Dentro de las reformas, lo primero que se tiene que hacer es distinguir la paja del trigo, sacar aquello que está mal o que está podrido, que está cancerígeno, y ahí están los procedimientos disciplinarios y ahí está el legajo de los policías para ver qué tipo de inconductas han estado teniendo y policías que tengan muchas muchas infracciones, muchas faltas, muchas inconductas, inmediatamente tienen que salir, además de que le tenemos que aplicar a la Policía contrainteligencia. Hay que aplicarles un sistema de supervisión sin que ellos se estén dando cuenta. Por eso hay que proponemos, por ejemplo, los referéndum a comisarios, que la propia población evalúe a su comisario, sí es que su comisario está actuando bien, será seguro refrendado por el pueblo, pero si su comisario no está brindando seguridad o no está combatiendo el crimen o la delincuencia, lo que va a pasar es que va a salir desaprobando el referéndum y ese tipo de comisarios no pueden seguir liderando la seguridad de una jurisdicción. Vamos a tener que buscar a los mejores comisarios para que ellos puedan darle seguridad a los vecinos.

¿En su gestión proyectos como Conga y Tía María saldrán?

En mi gobierno, lo que yo siempre he dicho que cualquier proyecto minero tiene que alcanzar un nivel de consolidación y de concertación entre la propia población, entre el medio ambiente y la propia actividad minera. Si no se tiene estos tres ejes centrales en coordinación, va a ser imposible sacar adelante cualquier proyecto minero.

Estos proyectos tienen años estancados...

La única fórmula de sacar adelante un proyecto minero es que exista el consenso entre la población civil que vive en la zona, para eso existe la ley de consulta previa y también que no exista afectaciones al medio ambiente y para eso existen los informes de impacto ambiental. Si es que no se pasa estos filtros, ningún proyecto minero va a poder ser viable en nuestro país, porque lo único que vamos a generar es agudizar más la crisis.

¿Descarta ampliaciones del Reinfo?

Yo no puedo descartar ampliaciones de Reinfo. Lo que yo puedo decir es que nosotros distinguimos la minería ilegal de la minería informal. Y el minero informal lo vamos a apoyar. Vamos a buscar formalizarlos. Vamos a buscar que ellos sean parte integrante al desarrollo de nuestro país (...). Nosotros tenemos una premisa, así como la tierra es para que la trabaja, la mina también es para quien trabaja la mina. Vamos a entregar tanto para el minero artesanal como para el pequeño minero, estas concesiones ociosas, ya sea declarando las nulas, estas concesiones o simplemente expropiándolas para entregárselas a las concesionarios.

¿En su gestión se eliminaría la franja electoral?

Lo que nosotros tenemos que hacer con la franja electoral es transparentar mucho más, porque la franja electoral tiene un mecanismo positivo, que es que los partidos políticos no estén recurriendo a financiamiento privado, porque ya vemos lo que pasa cuando se recurre a financiamiento privado, sino preguntémosle a la señora Keiko que recibe financiamiento del Banco de Crédito y todo el Grupo Romero que tiene intereses muy fuertes en determinados sectores como las AFPs. Entonces no podemos dejar partidos políticos en manos de privados, de empresarios que luego van a querer estar cobrando todo lo que aportan, lo que se tiene que hacer con la franja electoral es absolutamente transparentarla.