Uno de los anuncios del Mensaje Presidencial de 28 de Julio por parte de Pedro Castillo fue su intención de asignarle un nuevo rol a las rondas campesinas. Pedro Castillo, como se sabe, se presentó en la campaña como parte de este colectivo, que cumple una determinada función en zonas a las que no llega la Policía Nacional en el interior del país.

Pero, ¿qué dijo exactamente Castillo y por qué el anuncio ha sido considerado un riesgo político para la democracia del país?.

“Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existan estas e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en los niveles regionales y locales correspondientes”, señaló el presidente.

Asimismo, añadió que se le asignará un presupuesto para dotarlas de la logística necesaria y se promoverá su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en sus comunidades.

LOS RIESGOS. Un primer aspecto del objetivo del gobierno sobre las rondas es estrictamente legal.

Según el constitucionalista Aníbal Quiroga, dotar a estos grupos de esas funciones “sería ilegal porque viola la ley de la Policía Nacional”.

“Por otro lado, las rondas campesinas aplican castigos físicos y eso va contra los tratados que tiene suscrito el Perú respecto a maltratos y torturas, es decir, colisiona con la Convención Americana de Derechos Humanos”, señaló.

Según Quiroga, ni siquiera la Policía puede castigar físicamente a un detenido pues las torturas, el maltrato físico y el trato degradante es incompatible con la dignidad humana.

Quiroga añade que si Castillo petendiese ejecutar su anuncio, tendría que presentar un proyecto de ley ante el Congreso y probablemente este se iría hasta el Tribunal Constitucional (TC).

El análisis de Quiroga concluye que el objetivo final del nuevo gobierno sería crear una milicia ciudadana. “(La medida) es totalmente inviable. El único objetivo político es crear una milicia urbana”, aseveró a Correo.

PELIGROSO. Por su parte, el exministro del Interior Carlos Basombrío recordó sobre el tema que las rondas campesinas existen desde hace muchos años y tienen una función muy específica en zonas rurales donde no llega la Policía.

Sin embargo, igual que Quiroga, considera inaceptable el propósito presidencial. “Tratar de trasladar las rondas campesinas a las ciudades es un profundo desconocimiento del rol de prevención que cumplen las juntas vecinales, que existen ya en todas las ciudades del Perú”, señala.

Y añade: “La ignorancia del presidente actual hace que no sepa que lo que está planteando es algo peligrosísimo, está planteando darle un rol paramilitar, que es un rol de armarlas y poner las rondas campesinas en la ciudades”.

Para Basombrío, sería una experiencia terrible pues hay rondas urbanas que funcionan como una entidad, colocan sellos en las casas, (“te cuida tal”) y a esa ronda tienes que pagarle, lo cual las convierte en una institución mafiosa.

“Es un proyecto típico de las dictaduras comunistas que es crear organismos paramilitares de control social y represivo, eso es lo que en la práctica están buscando hacer”, sostiene.

Asimismo, en el mismo sentido que Quiroga, Basombrío considera que dotar de este nuevo rol a las rondas campesinas constituye una usurpación de las funciones constitucionales que, además, establece el monopolio de las armas para la Policía en la seguridad interna y la defensa armada en casos de defensa exterior. “Es una violación clarísima de la Constitución, no se puede”, afirmó.

El exministro hizo mención además de los proyectos autoritarios que hubo en Venezuela, Cuba y otras dictaduras para construir grupos de choque en defensa de lo que ellos llaman la “revolución” y que no son sino formas paramilitares ilegales que amenazan a la ciudadanía y ejercen un control social.

“(Las rondas) no van a servir para resolver nada que sea inseguridad ciudadana, más bien, en la vida cotidiana van a significar chantajes de organizaciones mafiosas. Es una medida profundamente cuestionable desde un punto de vista democrático, es totalmente ineficiente y contraproducente desde el punto de vista de la inseguridad”, refirió en diálogo con Correo.

NO HAY BASE LEGAL. De igual forma, de acuerdo al exministro del Interior Remigio Hernani, el anuncio de Pedro Castillo colisiona con la legislación vigente. “(Las rondas campesinas) no son autoridades en zonas urbanas, no podrían detener a una persona, intervenirla, azotarla, castigarla; el ordenamiento legal no lo permite”, sostiene.

Afirma además que la presencia de las rondas campesinas en las ciudades tampoco está reglamentada en alguna ley. “No nos engañemos, estas famosas rondas entre comillas son en realidad un grupo paralelo a la Policía para defender al régimen, ese es mi punto de vista”, sostuvo a Correo.

“El uso exclusivo de la fuerza está reglamentado por el Estado para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; todos tienen un rol que cumplir. Los ronderos no tienen esa autoridad. Es evidente la intención de ejercer un control político, igual que en Cuba, Venezuela y Nicaragua”, añadió.

Dirección tiene 4 años de funcionamiento

En agosto de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski creó la Dirección de Rondas Campesinas dentro del Ministerio del Interior. El objetivo fue que a través de esta dirección se capacite a los ronderos para el ejercicio de sus actividades de contribución a la seguridad ciudadana en las zonas rurales donde no llega la Poiicía Nacional.

