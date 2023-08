El empresario minero Roque Benavides opinó que el mensaje presidencial del 28 de julio no abordó los proyectos mineros, a pesar de que la economía peruana necesita de nuevas inversiones para salir del mal momento que pasa. En diálogo con Correo, el expresidente de la Confiep manifestó que en los últimos años el Estado se ha burocratizado tanto que obliga a las empresas a pasar por más de cuatro ministerios y sus respectivas entidades para conseguir los permisos necesarios para desarrollar sus proyectos. Cree que una ventanilla única será un primer gran paso. También toma distancia de la corrupción empresarial que representa Sada Goray.

¿Qué percepción le dejó el mensaje de la presidenta Boluarte?

Fue un mensaje largo, que dejó de tocar algunos temas. Es evidente que no tocó los proyectos mineros y preocupa porque estamos en una situación económica difícil en Perú. Algunos dicen que estamos en recesión, creo que la solución a la recesión es la inversión. En este sentido se pensó que la presidenta hablaría más de cómo destrabar los proyectos mineros. Tampoco habló de otros sectores productivos

¿Qué anuncios sesperaba para impulsar la reactivación de la inversión minera?

La verdad es que el Ministerio de Energía y Minas tiene una lista de $57 mil millones de proyectos que no se están desarrollando. Creo que el Estado se ha burocratizado, sobre todo en los últimos años. Se debe romper esta burocratización y acabar con la “permisología” para acelerar los proyectos. No puede ser que desarrollar proyectos mineros tomen 20 años, es un absurdo porque si un proyecto no es viable, hay que informar que no lo es y punto; y si es viable hay que facilitar los trámites para que avancen más rápido, sobre todo ahora que se necesita reactivar la economía, que se necesita inversión privada para generar empleos.

El ministro de Economía (Alex Contreras) afirmó que se han generado compromisos de inversión por $10,500 millones en minería para los próximos años, pero persisten los trámites engorrosos...

Así es. Creo que mucha gente no se da cuenta que los proyectos mineros tienen que pasar por el Ministerio de Energía y Minas, por el Ministerio de Cultura, por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, por el agua; por el Ministerio de Medio Ambiente; por instituciones como el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles), mediante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Realmente es un vía crucis lo que tenemos que pasar para desarrollar los proyectos. También por el Ministerio de Trabajo para ver los temas laborales. Algo hay que hacer para simplificar los trámites.

¿Pasar por más organismos del Estado se ha complicado cada año?

Antes había menos ministerios, no existían el Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Ambiente. Además, cada ministerio ha creado nuevas instituciones. El problema de la tramitología y de la excesiva burocracia se debe tratar de solucionar. Nosotros hemos planteado la ventanilla única, tanto así que el Ministerio de Economía ha creado su oficina para promover proyectos, reconociendo que hay un problema, pero los resultados todavía no se ven.

¿Cuándo se planteó la creación de una ventanilla única para el sector?

Como industria (minera) la hemos planteado desde hace mucho tiempo, pero el Ministerio de Economía ha creado su oficina para destrabar proyectos. Le falta al Gobierno una mejor gestión. Este tema es muy importante y se debe tomar en cuenta si se quiere reactivar la economía. La principal traba para desarrollar los proyectos es básicamente la tramitología. Inclusive, si las autoridades no deciden en un plazo determinado, se debe dar por aprobado un proyecto. El problema es que todo estos trámites es para la minería formal, pero al final se está promoviendo la minería informal con tanta burocracia porque cuando hay tantos trámites la gente tiende a ir a la informalidad.

¿Y el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera ?

El REINFO ha sido prorrogado no sé cuántas veces y tiene su representante en el Congreso de la República. En el fondo, hay la intención de no formalizarse por parte de muchos mineros. Pero esto es en minería porque la informalidad está en toda la economía, como en el transporte terrestre de pasajeros. La informalidad aumenta porque hay demasiada presión de carácter administrativo por parte del Estado.

A este paso, ¿se puede pensar que la confianza empresarial está fría?

Pensaría que sí porque a la hora de ver a mis amigos industriales, que tienen poca demanda de sus productos, repercute en sus propósitos de invertir y de generar nuevos empleos. La falta de confianza no solo es de los empresarios, sino también de los consumidores, que al no sentir señales claras evitan invertir y gastar.

¿Cuál sería el primer paso del Gobierno para, al menos, entibiar la confianza?

Definitivamente, la simplificación administrativa. Hay que ver cuáles son los cuellos de botella; hay que simplificar los trámites, nos hemos burocratizado enormemente a nivel nacional, lo que no ayuda al desarrollo del país.

Si no se avanza para aligerar los trámites, ¿existe el riesgo de que el Perú puede entrar a una recesión efectiva?

Claro. La economía mundial, de acuerdo a las proyecciones, va crecer más que la economía peruana. Quiere decir que ahora los países desarrollados, que normalmente tenían un menor crecimiento que el Perú, ahora tendrán un índice de crecimiento mayor. Realmente, la economía peruana se ha enfriado mucho.

¿Entonces hay que hacer un llamado al Gobierno para que cambie el chip por uno de aterrizaje de proyectos?

No cabe la menor duda, no se necesitan más leyes, se necesitan menos leyes, se necesitan menos organismos públicos, se necesita agilizar y facilitar los trámites. No hay tiempo que esperar.

¿Que le parece la posición del alcalde López Aliaga sobre los peajes?

Nosotros, como Colegio de Ingenieros Departamental de Lima, nos hemos pronunciando, invocando al alcalde a respetar los contratos. La verdad es que un país que se respeta debe respetar sus compromisos y en el Perú hay concesiones que se han dado, inclusive fueron gestionadas en la época de Luis Castañeda Lossio y en el que López Aliaga era parte de esa gestión municipal. Nosotros sí creemos en que hay que respetar los contratos y la palabra empeñada. En un contrato de concesión que tiene cláusula de arbitraje pierde quien patea el tablero porque cuando se va a un centro de arbitraje internacional, en todas partes del mundo civilizado, se respetan los contratos. Invocamos al alcalde, desde el sector privado y desde el Colegio de Ingenieros, no patear el tablero porque no se logrará nada.

¿Le preocupa la alianza en el Congreso entre Fuerza Popular y Perú Libre?

La verdad que no. Estamos en una democracia, no debería sorprendernos, creo que esta alianza no es una repartija como se dice. Lo importante es que se dialogue en el Congreso. Nada sacamos con bancadas enfrentadas. Sinceramente no comparto la posición de algunas personas sobre que esta alianza está mal. Nosotros invocamos al Congreso, a las bancadas, que dialoguen y, por supuesto, saquen cosas sensatas como conclusión de ese diálogo.

¿Cree que con el nuevo Consejo Directivo del Congreso se reavivará el tema de la Asamblea Constituyente?

Creo que la Asamblea Constituyente ya fue. Fue un dilema casi de campaña, realmente lo último que necesitamos en el Perú es una nueva Constitución. Hay mecanismos para modificar la Constitución actual. Creo que no tiene mayor sentido ir a un proceso constituyente.

¿El caso de Sada Goray despierta el tema de la desconfianza hacia los empresarios?

La verdad no se puede generalizar, me parece muy injusto. Por supuesto que hay empresarios corruptos, hay políticos corruptos, sacerdotes corruptos, pero no quiere decir que todos somos corruptos. La gran cantidad de emprendedores actúa de forma decente, con gran esfuerzo.

Cierto, la mayoría de peruanos es decente, pero en un Gobierno que se decía “del pueblo” se están conociendo casos muy graves de corrupción...

La justicia tiene que ocuparse de quienes delinquen. Si ha habido un delito, la justicia debe encargarse. No me siento representado por la señora Sada Goray. El Gobierno del señor Castillo ha sido absolutamente corrupto y cuando se tienen funcionarios públicos corruptos, seguramente aparecen funcionarios de algunas empresas que están seriamente comprometidos con casos de corrupción. No se debe generalizar, el peruano emprendedor hace un gran esfuerzo por parar la olla, para cuidar la salud y solventar la educación de sus hijos.

¿Qué opinión le merece el nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto?

Considero que se ha buscado a alguien que haga equilibrio entre las fuerzas mayoritarias y los grupos chicos que hay en el Congreso. Pero, las investigaciones fiscales que se hagan deberían tener la colaboración de él, quien tendrá que aclarar su situación. Por lo que ha dicho, parece que está abierto a que lo investiguen y es una buena reacción. No lo conozco al señor (Alejandro Soto).