Rosa Bartra, candidata por Solidaridad Nacional para las elecciones congresales del 26 de enero del 2020, aseguró que la educación con enfoque de género que promueve el Gobierno no sirve para enfrentar los feminicidios. En esa línea, señaló que se está promoviendo una “guerra absurda” contra el machismo.

“Basta de esta lucha entre géneros. No es una lucha de hombre contra la mujer o mujer contra el hombre. Tenemos que preservar un enfoque que promueva la unidad, la paz, que acabe realmente con esta ola de feminicidios. ¿No sorprende que hay más feminicidios cuando estamos hablando de enfoque género? Está mal, no funciona”, dijo en una entrevista a Exitosa Noticias.

La integrante del Congreso disuelto y de la Comisión Permanente aseguró que presentó un proyecto de ley para promover el “enfoque de familia” dentro de las políticas públicas, algo que no llegó a ser discutido en el Parlamento.

Según Bartra, este tipo de iniciativas serán más efectivas que la “guerra” contra el machismo.

“Esa guerra en la cual supuestamente el machismo patriarcal o como se le denomina es el responsable de todo lo malo que ocurre. Quizás, quizás, pero si no afrontamos esto integralmente para preservar la familia, no vamos a tener éxito. Espero que en lugar de promover guerras absurdas que no lleven a la cifra récord de asesinatos de mujeres en manos de su pareja [...] restauremos a la familia, trabajemos una cultura de paz”, añadió.

Rosa Bartra reiteró sus críticas a la educación que, como dijo en otra entrevista, “se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse”.

“Lo digo como maestra de educación pública, a mí la historia no me la van a contar. La conozco porque tengo más de 20 años, estoy nombrada en educación pública [...] Puedo decir con absoluta certeza que el contenido en los textos escolares afectan la indemnidad sexual de nuestros niños y pueden propiciar esta hipersexualización. Y ojo, no soy cucufata ni nada parecido [...] Lo que estoy exigiendo en mi protesta es la inocencia y el momento en que se da cierta información a nuestros niños”, manifestó.