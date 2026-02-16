El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el pleno extraordinario que se realizará este martes 17 de febrero. En entrevista con El Comercio, el titular del Legislativo aclaró que en la sesión “lo que se va a discutir es la censura, no la vacancia” contra José Jerí.

Hasta el momento, existen siete mociones de censura presentadas por diversas bancadas parlamentarias contra el mandatario. Sin embargo, también hay una moción de vacancia contra Jerí impulsada por la bancada de Perú Libre.

El congresista Elías Montalvo junto a su bancada de Perú Libre solicitaron priorizar un debate de vacancia contra José Jerí durante la sesión extraordinaria. No obstante, Rospigliosi Capurro fue contundente al señalar que eso “no es posible”.

El presidente del Congreso explicó que durante el receso parlamentario, la agenda del pleno extraordinario es “inmodificable”. Solo el presidente de la República o 78 congresistas pueden convocar a este tipo de sesiones con puntos específicos previamente establecidos.

“No, no es posible. Hay una moción de vacancia también, hay 7 mociones de censura y una de vacancia, pero cuando está en receso el Congreso, solamente el Presidente de la República o 78 congresistas pueden convocar a un pleno extraordinario, que es el caso”, explicó.

Rospigliosi enfatizó que los convocantes establecieron como único punto “votar las mociones de censura”, sin mencionar las mociones de vacancia. Agregó que si el Congreso estuviera en una situación normal, es decir en pleno ordinario, lo primero que debería discutirse sería la moción de vacancia según el reglamento.

“El pleno extraordinario se convoca con una agenda precisa, inmodificable, y acá los convocantes dicen ‘para votar las mociones de censura’, no dice ‘para votar las mociones de vacancia’. Si estuviéramos en una situación normal, es decir, en un pleno ordinario, lo primero que habría que discutir sería la moción de vacancia, eso dice el reglamento. Pero cuando hay un pleno extraordinario que se convoca con una agenda precisa e inmodificable, lo que se va a discutir son las mociones de censura […] Lo que se va a discutir es la censura, no la vacancia”, enfatizó.

Se opone a la censura

A pesar de su rol como presidente del Congreso, Rospigliosi reafirmó su desacuerdo personal con que los parlamentarios hayan optado por el proceso de censura. Según su criterio, lo correcto sería la vacancia, al tratarse de un jefe de Estado en funciones.

“Mi opinión personal es por la vacancia. Al señor Jerí no se le puede censurar como presidente del Congreso porque él no es presidente del Congreso ahora, es presidente de la república. Es más, la propia moción que han presentado para el pleno extraordinario dice que se le acusa por inconducta funcional realizada el 26 de diciembre de 2025 y 6 de enero del año en curso, es decir, por hechos supuestamente cometidos cuando es presidente de la república, y quieren censurarlo como presidente del Congreso, eso me parece un error”, subrayó.

Sin embargo, el titular del Legislativo sostuvo que los congresistas pueden lograr la censura si así lo deciden. En ese escenario, como presidente del Congreso, le corresponde acatar la decisión de la mayoría parlamentaria.

“Pueden hacerlo, sí, claro. Una cosa es mi opinión personal, pero otra cosa es lo que tengo que hacer en mi calidad de presidente del Congreso, que es cumplir el reglamento; y si se ha presentado una moción que tiene como único punto discutir la censura, eso es lo que vamos a discutir. Así sea contrario a mi opinión. Yo tengo que cumplir el reglamento, no puedo actuar con parcialidad, tengo que actuar de manera imparcial”, indicó.

Rospigliosi también destacó la diferencia entre los votos necesarios para cada procedimiento constitucional. Mientras que para la censura se requiere mayoría simple, para la vacancia presidencial se necesitan 87 votos.

“Mayoría simple se requiere para la censura, es decir, eventualmente con 40 votos se puede censurar al presidente del Congreso que, en este caso, es presidente de la república. Para mí es un contrasentido que, con una cantidad tan pequeña de votos, pueda derribarse a un presidente de la república. Por eso, se puso explícitamente en la Constitución que se requieren 87 votos para vacar al presidente. Pero, en este caso, la moción dice ‘punto único: censura del señor Jerí’. A eso, me atengo”, destacó.

Procedimiento tras eventual censura

El presidente del Congreso detalló cuál sería el procedimiento a seguir en caso se decida censurar a José Jerí en el pleno extraordinario. Además, remarcó que dicha decisión no alcanzaría a toda la Mesa Directiva del Parlamento.

“Si se ha censurado al presidente del Congreso, la censura no es a la Mesa Directiva, es al presidente Jerí. Lo que pasaría es que se convoca a la elección del presidente del Congreso que reemplaza al presidente Jerí. Se convoca a una elección para presidente del Congreso, con los trámites reglamentarios. Se presentan candidaturas […] y se vota secretamente. Se elige al presidente del Congreso que, automáticamente, se convierte en presidente de la república”, explicó.

No obstante, Rospigliosi indicó que eventualmente podría presentarse una moción para censurar a toda la Mesa Directiva. Sin embargo, ese escenario recién podría abordarse en la legislatura ordinaria que inicia el próximo 1 de marzo.

“Podría haber, pero no mañana, porque mañana es exclusivamente para discutir este punto. Hasta el primero de marzo, ahí puede plantearse una moción de censura, ahí empieza la legislatura ordinaria”, puntualizó.