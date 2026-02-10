El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, cuestionó el pedido para cerrar el despacho congresal del presidente de la República, José Jerí, y señaló una contradicción en las solicitudes planteadas por algunos sectores políticos.

“Existe una contradicción en las solicitudes planteadas por algunos sectores, ya que, por un lado, buscan retirar a Jerí de la Presidencia y, por otro, cerrar su despacho en el Parlamento”, indicó el titular del Legislativo.

Rospigliosi precisó en declaraciones a la prensa, que José Jerí no ha dejado de ser congresista pese a ocupar la Presidencia de la República. Enfatizó que el cargo parlamentario es irrenunciable y que, en consecuencia, el mandatario mantiene su despacho en el Congreso mientras ejerce funciones como jefe de Estado.

El congresista de Fuerza Popular aclaró que no existe una solicitud de licencia por parte del presidente Jerí. Asimismo, añadió que el Parlamento no puede disponer el cierre de un despacho parlamentario, salvo que el propio congresista retire a su personal o solicite formalmente dicha medida.

Rospigliosi recordó el caso de Valentín Paniagua, quien asumió la Presidencia de la República siendo congresista y mantuvo su despacho parlamentario durante su gestión. El titular del Legislativo indicó que esta práctica ya cuenta con un precedente institucional en la historia democrática del país.