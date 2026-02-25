Tras la juramentación del nuevo Gabinete liderado por Denisse Miralles, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, instó a la premier a acudir al hemiciclo para solicitar el voto de confianza cuanto antes.

Rospigliosi admitió que el Ejecutivo tiene un plazo legal, pero destacó la urgencia de agilizar el proceso ante el complicado panorama que atraviesa el país tras la censura de José Jerí.

“(Pido) a la señora presidenta del Consejo de Ministros poder realizar la presentación del gabinete ante el Congreso y la votación respectiva. Esto tiene un plazo de 30 días, según la ley y la Constitución, pero esperamos, ojalá, que sea lo más pronto posible, naturalmente cuando ellos estén listos. Que sea lo más pronto posible, dado que el país está en una situación complicada”, manifestó el parlamentario a la prensa.

Consultado sobre la posición de Fuerza Popular respecto al pedido de investidura, Rospigliosi decidió no pronunciarse.

El parlamentario aclaró que primero deben escuchar la presentación del plan de trabajo de la nueva gestión antes de decidir si otorgarán el voto de confianza al gabinete de Miralles.

Por otro lado, Rospigliosi evitó comentar la sorpresiva no participación de Hernando de Soto en el gabinete, quien había sido inicialmente voceado e incluso confirmado por Palacio de Gobierno como titular de la PCM.