El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, reiteró su rechazo a una eventual vacancia del presidente José Jerí y pidió evitar una crisis política en la recta final del proceso electoral. En entrevista con Panorama, aclaró que su posición no es nueva, aunque esta vez decidió explayarse ante la presión política y mediática.

“Lo que tenemos hasta ahora son sospechas. No hay ninguna evidencia de algún acto delictivo”, afirmó, al descartar que existan elementos suficientes para justificar un cambio de gobierno en este momento.

Dudas tras la presentación de Jerí

El parlamentario reconoció que la declaración de Jerí ante la Comisión de Fiscalización no disipó todas las interrogantes y considera que el mandatario si mantiene una relación cercana irregular con los empresarios chinos.

“Respondió lo que le preguntaron, pero han quedado muchas cosas oscuras detrás de esta trama”, afirmó.

No obstante, insistió en que las dudas políticas no pueden equipararse automáticamente a responsabilidades penales. En esa línea, Rospiglisi consideró apresurado impulsar una vacancia basada solo en sospechas, debido al impacto institucional que tendría.

“Pretender un cambio de gobierno a pocas semanas de las elecciones y a pocos meses del final del mandato puede generar una crisis mayor y enturbiar el proceso electoral”, advirtió.

El congresista de Fuerza Popular señaló que una salida del presidente implicaría también la renovación total del Gabinete Ministerial, lo que afectaría la estabilidad del país.

Ante los rumores de un cuarto video sobre el caso Chifagate, Rospigliosi sostuvo que, si bien generan cuestionamientos, no constituyen pruebas concluyentes. Además indicó que cualquier material realmente comprometedor debe ser entregado al Ministerio Público.

“Si son videos comprometedores, habría que entregarlos a la Fiscalía”, precisó.

Respalda comunicado de Fuerza Popular

Rospigliosi dijo estar de acuerdo con el comunicado de Fuerza Popular que descarta apoyar la vacancia en este momento.

“No hay que crear más inestabilidad. Pero si aparece un hecho realmente comprobado que involucre al presidente en un delito, estaríamos en otra situación y habría que evaluarla”, puntualizó.

Por otra parte, indicó que el mandatario debe ser cuestionado por ser el responsable de causar inestabilidad en el Gobierno pero advirtió que la crisis generaría que ciertos sectores de izquierda intenten aprovechar la situación.

“De eso no hay discusión. El presidente ha cometido errores. El problema es cómo se trata este tema: si de manera responsable o para intentar crear una situación caótica”, subrayó.

Finalmente, indicó que las investigaciones deben continuar tanto en la Comisión de Fiscalización como en la Fiscalía de la Nación y dejó abierta la posibilidad de revisar su postura si el escenario cambia.

“Cambiar un gobierno a estas alturas, sin saber exactamente qué ha pasado, podría ser muy malo para el país”, concluyó.