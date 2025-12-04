El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, expresó su respaldo a que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sea ampliado por un año más. Según señaló el titular del Parlamento, los mineros actualmente inscritos no pueden quedar en una situación incierta. No obstante, indicó que la medida debe aprobarse con restricciones específicas para evitar abusos en el proceso.

“Hay 30 mil mineros que están vigentes en el Reinfo y que no se pueden quedar en el aire simplemente, no hay manera de no ampliar”, indicó Rospigliosi en declaraciones a la prensa.

Asimismo, respaldó la propuesta del Ejecutivo de reducir la ampliación planteada inicialmente de dos años a uno y sostuvo que dicha modificación es razonable. Sin embargo, remarcó que aún existen aspectos de mayor relevancia que el Parlamento debe corregir antes de aprobar el dictamen.

Rechazo firme a los casi 50 mil mineros reincorporados

El titular del Legislativo recalcó que no debe permitirse el regreso de los cerca de 50 mil mineros que fueron retirados del Reinfo por no cumplir con los requisitos establecidos. Recordó que esta postura ha sido formalizada en un documento enviado al Congreso por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Energía y Minas.

“Los 50 mil que fueron excluidos en el Gobierno anterior no deben volver y eso está planteado en la comunicación que ha enviado el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Energía y Minas”, enfatizó el titular del Parlamento.

Asimismo, precisó que cualquier solicitud de reconsideración deberá ser evaluada caso por caso por el Ministerio de Energía y Minas, junto con los gobiernos regionales.

Exclusión de zonas con presencia de empresas formales

Rospigliosi también cuestionó que el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas impida retirar del registro a quienes operan en áreas donde existen concesiones formales o donde se ha detectado ingreso irregular de minería ilegal usando inscripciones vigentes. Por ello, calificó esta disposición como una anomalía que contradice el ordenamiento minero.

“En el proyecto de Ley de la Comisión de Energía y Minas se dice que no se les puede sacar. Eso es absolutamente anormal e insólito. Se les debe poder sacar”, añadió Rospigliosi.

En ese sentido, sostuvo que el Reinfo no puede convertirse en una herramienta para ocupar espacios donde ya existe actividad minera formal, pues ello socavaría los avances en materia de legalidad y regulación.

Advertencia sobre una posible observación del Ejecutivo

El presidente del Congreso informó que representantes del Ministerio de Energía y Minas asistirán al Parlamento para explicar la posición del Ejecutivo. Además afirmó que, si se aprueba un texto que contradiga lo solicitado por el Gobierno, la ley podría ser observada.

Dado que la legislatura concluye oficialmente mañana, una eventual observación dejaría el debate pendiente hasta el próximo periodo parlamentario. “Si la observan, se cierra el tema y quedará para el siguiente año”, precisó.