El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre las irregularidades detectadas en el penal de Barbadillo. Una inspección reveló que el centro que alberga a varios expresidentes goza de algunos privilegios para mejorar las comodidades de los huespedes. En esa línea, Rospigliosi advirtió que los beneficios penitenciarios no son un problema exclusivo de ese establecimiento.

“Existen serios problemas en el Instituto Nacional Penitenciario no solo en el penal de Barbadillo, sino en distintas cárceles del país”, señaló el titular del Legislativo.

Respalda intervención

Rospigliosi consideró positivo que se haya intervenido el penal para regularizar la situación. Afirmó que la inspección realizada permitió detectar irregularidades y añadió que este tipo de acciones son necesarias para evitar beneficios indebidos dentro del sistema penitenciario.

El congresista de Fuerza Popular, sostuvo que los privilegios se han presentado en diferentes prisiones a nivel nacional y respaldó que se adopten medidas para corregir estas prácticas y garantizar condiciones acordes a la normativa vigente.

Neutralidad en temas electorales

Consultado sobre otros temas vinculados a militantes y candidatos en proceso electoral, Rospigliosi evitó pronunciarse. Indicó que, como presidente del Congreso, debe respetar el principio de neutralidad y que cualquier declaración podría ser interpretada como una interferencia en el proceso electoral.

Respecto a un eventual pleno extraordinario sobre la censura y vacancia del presidente José Jerí, señaló que su convocatoria depende de las decisiones que adopte la Comisión de Fiscalización y de que se consigan las firmas necesarias.