El presidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió a la próxima movilización convocada para el próximo 28 de enero y advirtió que sus organizadores estarían intentando reeditar un escenario de desestabilización política similar al ocurrido en el año 2020. Según sostuvo, este tipo de movilizaciones ya fueron utilizadas anteriormente para provocar disturbios y forzar cambios irregulares en el poder.

“En el año 2020 hicieron exactamente lo mismo. Provocaron disturbios y colocaron en la presidencia a Francisco Sagasti, y en la del Congreso a Mirtha Vásquez”, afirmó ante la prensa.

En declaraciones a la prensa, Rospigliosi sostuvo que la llegada del expresidente Francisco Sagati a Palacio de la República abrió posteriormente el camino para el ascenso de Pedro Castillo al Ejecutivo, cuyas consecuencias afirmó que aún afectan al país.

El congresista de Fuerza Popular señaló que detrás de la convocatoria a la movilización del 28 de enero estarían sectores que calificó como “comunistas y caviares”, aunque evitó mencionar nombres o agrupaciones específicas. No obstante, sostuvo que los impulsores de la protesta se identifican claramente a través de las plataformas y denominaciones utilizadas para convocar a la ciudadanía.

Comunistas y caviares preparan disturbios como en el 2020, al tiempo que presentan mociones de censura en el Congreso. Pretenden hacerse del gobierno ilegítimamente y abrirle la puerta a uno de ellos en las elecciones de abril, como hicieron con Sagasti/Castillo pic.twitter.com/FoEELQOTbB — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 23, 2026

Asimismo, aseguró que estos grupos ya habrían intentado replicar esta estrategia en octubre del año pasado, generando episodios de violencia con el objetivo de provocar una nueva crisis política. En esa línea, advirtió que la actual convocatoria coincidiría con las seis mociones de vacancia presentadas contra el presidente de la República, José Jerí y denunció presuntas acciones coordinadas.

Defiende estabilidad institucional

El presidente del Congreso recordó que el número de mociones de vacancia presentadas contra el jefe de Estado constituye un hecho sin precedentes en el país. Sin embargo, remarcó la necesidad de actuar con responsabilidad y preservar la estabilidad institucional, especialmente en un contexto en el que el proceso electoral ya ha sido convocado.

Finalmente, Rospigliosi exhortó a que el debate político no desvíe la atención de los principales problemas que enfrenta el país.

“Lo fundamental es que las instituciones actúen con responsabilidad y que el país se concentre en combatir la delincuencia y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, concluyó.