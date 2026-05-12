El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, negó tener relación con la presunta organización criminal “Los Pulpos de La Victoria”, investigada por supuestos cobros ilegales en el emporio comercial de Gamarra. Sus declaraciones se dieron luego del allanamiento realizado por la Fiscalía y la Policía en su vivienda como parte de las diligencias del caso.

El burgomaestre además aseguró que su administración viene colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

“Acá no hay ningún ocultamiento. Acá estamos colaborando y he instruido a mis funcionarios que hagan una apertura total para el esclarecimiento de los hechos”, expresó.

Fotos: César Campos/@photo.gec

Acusa presuntas represalias de mafias

Rubén Cano sostuvo que las investigaciones estarían relacionadas con las acciones impulsadas por su gestión para recuperar espacios públicos ocupados por el comercio informal. Según indicó, estas intervenciones habrían afectado a grupos dedicados a la venta ilegal de espacios en la vía pública.

“Es la forma de vengarse de los delincuentes”, indicó.

El alcalde también señaló que estas organizaciones tendrían presencia desde hace varios años en el distrito.

“Esto debe ser una venganza de los delincuentes, de las mafias organizadas, que venden los espacios públicos por la calle, que están enquistadas hace veinte años en La Victoria”, argumentó.

Fotos: César Campos/@photo.gec

¿Qué dijo sobre los funcionarios municipales implicados?

Durante su pronunciamiento, la autoridad municipal indicó que no puede supervisar de manera directa el trabajo de todos los empleados de la comuna. Asimismo, remarcó que la municipalidad cuenta con una gran cantidad de personal.

“Todos los funcionarios tienen su obligación. Yo como alcalde no tengo que estar cuidando la labor que tiene cada uno de ellos. Tengo 2.500 empleados acá”, precisó.

Cano aseguró que las personas incluidas en las investigaciones ya no forman parte de su gestión. Según afirmó, no existen funcionarios actuales comprometidos en los hechos investigados.

En otro momento, el alcalde destacó las acciones ejecutadas durante su administración para liberar espacios en zonas comerciales de Gamarra.

El caso “Los Pulpos de La Victoria” investiga a funcionarios y exfuncionarios municipales por presuntos delitos de organización criminal, extorsión y cobro de cupos. Las diligencias fiscales continúan para determinar responsabilidades.