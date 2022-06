Para el exministro del Interior Rubén Vargas es claro que no se realizó una trabajo profesional en la videovigilancia dispuesta por la Fiscalía contra Juan Silva, medida que debió traducirse en un seguimiento permanente al exfuncionario hoy no habido.

En diálogo con Correo, recalcó que Dimitri Senmache debe asumir la responsabilidad política de lo ocurrido como titular del Mininter.

¿Cómo evalúa el papel de las autoridades tras la fuga del exministro Juan Silva? Primero, no estamos hablando de uno de los miles de requisitoriados, no es esa la situación de Silva, como ha pretendido decirnos el ministro del Interior. Es un exministro muy cercano al presidente de la República y sobre quien pesa, según hipótesis fiscal, la acusación de que pertenecería a una organización criminal. Es un personaje muy cercano al poder y se le tiene que tratar con las consecuentes medidas de seguridad que corresponden a personajes que tiene el favor político para sus fechorías.

Dos, claramente Silva ha tenido la protección política del presidente desde el momento en que es designado como ministro sin tener el perfil, la expertise, ni el conocimiento del sector de Transportes y Comunicaciones, que gerencia el mayor presupuesto público de todos los ministerios.

Tres. El Congreso de la República falló hasta en cinco ocasiones y no hizo el control político que debía hacer.

Son hechos que se han registrado hasta hace algunas semanas.

En el tema específico de su paso a la clandestinidad, hay que señalar que el ministro del Interior o no ha tomado conocimiento de la magnitud del problema o le están escondiendo información respecto a la disposición fiscal, o nos está mintiendo. ¿Por qué digo que le ha mentido al Congreso? Porque la disposición fiscal para que la Policía haga la videovigilancia no se limita solamente a los inmuebles en donde estaría residiendo el señor Silva, es contra el investigado.

La Policía recibió la orden de la videovigilancia el 27 de mayo, ¿pudo haber realizado alguna otra medida preventiva, como seguimiento?

La disposición fiscal señala con absoluta claridad que se haga la videovigilancia contra el investigado por 30 días. Entonces, ¿qué parte de eso no está claro? Cuando el fiscal ordena la videovigilancia contra un investigado, eso se traduce en los hechos, en un seguimiento las 24 horas al día. Acá lamentablemente se está queriendo confundir, tergiversar o están intentando enredar un tema que es absolutamente claro. No se hizo un trabajo profesional y eso ocasionó que Silva esté no habido.

¿Se omitieron funciones?

Si hubiese sido una omisión de funciones tendrían que habernos dicho eso. Pero lo que el ministro del Interior dijo en el Congreso es que la videovigilancia se realizaba en puntos específicos y eso es falso, es mentira. Es videovigilancia contra el investigado, es decir, donde se encontrara. En esa parte, el ministro le ha mentido al Congreso.

¿Coincide con Senmache en atribuir responsabilidad a la Fiscalía por la fuga de Juan Silva?

De ninguna manera coincido. Creo que forma parte del afán de encontrar responsabilidad fuera de su sector. El único responsable de que el señor Silva esté ahora como no habido es del Ministerio del Interior; en términos operativos, de la Policía. Ellos son los únicos responsables.

Como cabeza del sector, ¿el ministro Senmache es responsable político?

Totalmente, por supuesto. Cuando uno asume cargo en un ministerio, asume la responsabilidad política de lo que ocurre en su sector. En este caso, es la Policía la responsable operativa; pero hay una responsabilidad política y eso lo asume solamente el titular del sector.

En su intervención ante el Congreso, Senmache ha deslizado un escenario de quiebre con la labor del Ministerio Público.

Generar situaciones de un quiebre, una brecha, un divorcio institucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional eso favorece a los corruptos, los delincuentes y los investigados. Tiene que haber una coordinación, una comunicación estrecha permanente, trabajo en equipo entre el MP y la Policía Nacional. Quien rompe con esa relación está favoreciendo al crimen.

¿Se ha hecho recurrente que personajes vinculados al presidente, como Bruno Pacheco y Fray Vásquez, y hoy Juan Silva se encuentren no habidos ?

En efecto, es parte del modus operandi de organizaciones criminales que gozan del respaldo, apoyo o protección política. Es el modus operandi de ese tipo de organizaciones y es lo que estamos viendo.