La Federación de Rusia expresó sus mejores deseos al presidente José María Balcázar en su gestión al frente del Gobierno peruano. Así lo señaló María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, durante su rueda de prensa habitual.

Zajárova recordó que Balcázar asumió la jefatura del Estado el 18 de febrero como presidente del Congreso, cargo que ejercerá hasta la transferencia de poder tras las elecciones generales de 2026.

“Le deseamos éxitos en sus responsabilidades y en las tareas del desarrollo nacional”, afirmó.

Rusia reafirmó su disposición a fortalecer los lazos bilaterales con Perú, considerado socio tradicional en América Latina y Asia-Pacífico. Las relaciones diplomáticas entre ambos países superan los 160 años de historia.

Los vínculos deben desarrollarse libres de injerencias externas, basados en igualdad, respeto mutuo y pragmatismo, enfatizó Zajárova, quien calificó el cambio de poder en Perú como un asunto estrictamente interno.