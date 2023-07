Tras la detención preliminar por 10 días de la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini por parte de la Policía Nacional, ambos investigados por el caso Marka Group, empresa que fue beneficiada por el Fondo Mi Vivienda y la Superintendencia Nacional de Bienes, el penalista Hugo Mendoza realizó un análisis del escenario.

“Después de la detención, tras un pedido de la Fiscalía, se tiene que analizar si se solicita una prisión preventiva porque no creo, por la costumbre que se tiene, que no se pida ello y luego soltarlos nada más”, sostuvo.

En esa línea, Mendoza señaló que los allanamiento se dan porque posiblemente exista un peligro de desaparición de pruebas o elementos importantes para la investigación.

A juicio del penalista, es posible que Sada Goray todavía no sea aspirante a colaboradora eficaz, debido a que su abogado ni ella han dado indicios de ellos formalmente, como si sucedió con Karelim López,

“Probablemente por eso le han detenido, porque si estaría en un proceso de colaboración la Fiscalía no lo haría en plena negociación, no podría disparar a su propio colaborador pidiendo una detención no tiene sentido”, añadió.

Sin embargo, el abogado Mendoza dijo que esta detención preliminar podría servir para que Goray sí se someta a la colaboración eficaz y presente pruebas concretas que la Fiscalía no tenga sobre el caso.

Por su parte, el procurado Anticorrupción, Javier Pacheco, señaló que las acciones realizadas es una consecuencia de un accionar del Ministerio Público para acopiar elementos de prueba del caso.

“Sería en el caso vinculado al tema de Sunarp, SBN y Fondo Mi Vivienda y esta acción se daría para efectos de garantizar y acopiar elementos de prueba para el proceso. Estaríamos ante una presunta detención preliminar. El Ministerio Público garantiza el derecho de todos y esta es una acción de recolección de pruebas”, sostuvo.

