El excongresista oficialista Salvador Heresi sabe mucho de lo que puede acontecer en las altas esferas del poder. En esta entrevista, por ejemplo, evalúa las razones por las que el presidente Martín Vizcarra mantiene en el cargo a Edmer Trujillo (MTC), pese a las sospechas de un accionar ilegal cuando este fue gerente del Gobierno Regional de Moquegua.

¿Cómo toma las denuncias sobre el Hospital de Moquegua y que salpican de nuevo al presidente Martín Vizcarra?

Es una denuncia sumamente grave, que se da en el contexto de la ausencia de un Parlamento que puede optar por acciones de fiscalización como la interpelación o algún tipo de comisión investigadora.

¿No es una contradicción mantener a Trujillo y esgrimir la bandera de la lucha contra la corrupción?

Sí. Debe explicar de qué se trató esta operación de estos 133 pagos “pitufeados” el último día de gestión.

¿Lo del hospital representa para el Gobierno una nueva crisis?

Avizoro que Vizcarra va a enfrentar una crisis política muy fuerte y que le hará tomar nuevas decisiones.

El premier Vicente Zeballos ha señalado que Vizcarra dejó el cargo antes de hacerse efectivo el desembolso de los S/41 millones, pero las investigaciones indican lo contrario...

Es una criollada y una burla decir que el pago se hizo efectivo los primeros días de enero. Lógico: si yo giro el 31, cualquier pago se hace efectivo pasadas 72 horas. El Premier está mintiendo groseramente.

Con una coyuntura así, ¿el Gobierno está tentado a crear distracciones?

Si el Gobierno cree que esto se va a tapar con otras noticias, está muy equivocado.

Todo indica que esta denuncia amerita una investigación...

Por supuesto. Hay un claro fraccionamiento en los pagos para eludir las normas de control del sistema de Tesorería, Administración y Contraloría. Corresponde al Ministerio Público iniciar la investigación.

¿Qué piensa de Edmer Trujillo?

Martín Vizcarra está blindando a (Edmer) Trujillo. A otros ministros, por menos, les pidió su renuncia; a Trujillo, no. Ahora se ve que hay un blindaje.

¿Con otros ministros se refiere a usted y a Carlos Bruce?

A mí me parece que esa era una cuestión absolutamente explicable (pedirle la renuncia). Lo que no es explicable es que se aplique de una forma para unos y para los compadres y amigos no.

¿Ha premiado Vizcarra a Trujillo con un ministerio?

Yo señalo hechos que son sintomáticos sin levantar ninguna imputación. Cuando PPK asume la Presidencia, el señor Vizcarra manifestó su interés de tener un manejo en los ministerios de Transportes y Vivienda, que representan el 70 % del presupuesto para la ejecución de infraestructura pública. Con el tiempo, demostró que va a buscar gente de su entorno moqueguano para gestionar miles de millones de soles en infraestructura pública.

¿Vizcarra elige a sus amigos en el Ejecutivo?

Hago recordar que una frase infeliz del ministro Edmer Trujillo es que “si no se contrata al Club de la Construcción, no se hacen obras en el país”. Hay una serie de indicios respecto de las relaciones que hay entre el presidente Vizcarra y el Club de la Construcción.

Perfil

Salvador Heresi: excongresista oficialista y exministro de Justicia

Abogado y político peruano. Fue alcalde del distrito de San Miguel (2003-2014) y ministro de Justicia en el 2018. Estudió Derecho en la Universidad de San Martín de Porres.