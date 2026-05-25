El candidato presidencial, Roberto Sánchez, anunció este lunes que la posibilidad de impulsar una nueva Constitución en el país estará condicionada a la decisión ciudadana mediante un referéndum. Según indicó, cualquier cambio de este tipo solo puede avanzar si la población lo aprueba de manera directa.

El líder de Juntos por el Perú brindó declaraciones a la prensa tras reunirse con la Confederación Nacional Agraria en el Cercado de Lima, donde expuso parte de sus propuestas vinculadas a derechos sociales y reformas del Estado. En ese contexto, Sánchez insistió en que el proceso hacia una nueva Carta Magna no puede darse sin participación directa de la ciudadanía.

“Solo si el pueblo se expresa y dice, ‘Vamos por ese camino, tendremos la capacidad de consensuar.’ Y si el pueblo dice que no, entenderemos. La democracia es el único camino posible para los cambios de nuestra patria”, señaló.

Asimismo, defendió sus propuestas económicas vinculadas al aumento de la canasta básica y la necesidad de revisar los ingresos mínimos, al considerar que forman parte de un paquete de medidas para reducir brechas sociales.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú: Nuestro equipo económico ha encontrado la solución, cuando sustentamos no S/1814 que debería ser por la canasta básica sino S/1500 como punto partida, está perfectamente viable



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¿Qué dijo sobre Julio Velarde?

En otro momento, Sánchez se refirió a la permanencia del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en un eventual gestión de su partido. Según indicó, este tema debe evaluarse dentro de un marco de estabilidad económica y consenso político.

El candidato afirmó que su propuesta no contempla afectar la autonomía del BCR y planteó que la continuidad de su titular dependerá de condiciones de gobernabilidad.

“Si la sucesión o la alternancia o la continuidad del señor Julio Velarde es una condición y una necesidad para que eso se mantenga, nosotros somos capaces de consensuar y decidir ese camino y así lo vamos a hacer”, sostuvo.

Roberto Sánchez durante su participación en la Confederación Nacional Agraria. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Responde a Jorge Nieto

Sánchez también se refirió a las expresiones de algunos actores políticos sobre el proceso electoral, en el marco del debate sobre opciones como el voto nulo o la no participación. Como se recuerda, el excandidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto confirmó que viciará su voto en la segunda vuelta electoral y no apoyará la candidatura de Sánchez y Keiko Fujimori. Al respecto, el representante de izquierda respondió que respetará la decisión de la ciudadanía.

“Cada peruano tiene el derecho a decidir qué es lo que va a hacer y cada uno le da cuenta a todos los ciudadanos la madurez de su voto”, expresó.