El excandidato presidencial de Juntos por el Perú Roberto Sánchez afirmó que continuará presentando cuestionamientos contra los resultados de la segunda vuelta electoral mientras existan recursos pendientes.

“Mientras estemos nosotros con el debido proceso y esto no concluya, y más sobre todo cuando el Jurado no ha respondido con razones suficientes sobre la afectación grave que ha habido en el proceso electoral, nosotros decimos (que hay) afectación a la intangibilidad de la normativa electoral”, declaró a Canal N.

Incluso, Sánchez señaló que sus abogados analizan nuevas acciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pese a que ya rechazaron sus impugnaciones y que el plazo para presentarlas venció el 10 de junio.

“Hay varias causas que los abogados están evaluando al respecto (...). Nosotros vamos a insistir en ello”, afirmó.