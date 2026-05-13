El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que su agrupación no emitirá una condena “de manera anticipada” contra Jhuliana Angélica Carbonel, candidata a diputada de su partido, luego de que fuera detenida esta madrugada por la Policía Nacional por sus presuntos vínculos con la banda criminal ‘Los Pulpos de La Victoria’.
“Pero si hoy hay una investigación y acciones que el sistema de justicia tiene que tomar, nosotros creemos que, respetando el debido proceso, tomando las diligencias necesarias, tiene que investigarse. Nosotros no podemos ni condenar de manera anticipada, tampoco ni justificar que se realicen investigaciones necesarias respetando el debido proceso, la diligencia como corresponde”, manifestó a la prensa tras participar de unas actividades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Sánchez indicó que la situación de la candidata ha causado sorpresa en su partido, aunque precisó que su postulación fue posible al no existir impedimentos previos. Asimismo, exhortó a Jhuliana Angélica Carbonel a someterse a las investigaciones correspondientes.
“Yo creo que la compañera precandidata tiene que dar cuenta, someterse a la investigación. Nosotros hemos mandado (personal) para saber exactamente de qué se trata porque nosotros no vamos a de ninguna manera avalar ni atropellos ni tampoco acciones ilegales”, manifestó.
Además, Roberto Sánchez confirmó ante la prensa que participará en la audiencia virtual del próximo 27 de mayo, en la que se le investiga por presuntamente haber desviado fondos del partido Juntos por el Perú a cuentas personales y de su hermano. No obstante, precisó que dicho caso ya se encuentra archivado.
“El que era presidente del comité electoral, mi hermano, militante del partido y tiene más de 20 años de militancia, fue elegido como presidente del comité electoral en un congreso nacional de partido, no a dedo, en un congreso nacional. En ese tiempo, para recuperar la vigencia del partido, no teníamos ni tesorero ni aportes públicos ni cuenta partidaria. El comité electoral hace su autogestión. Por lo tanto, a él también se le acusaba y ha sido archivado”, enfatizó.