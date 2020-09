Sandra Castro, coordinadora de primera instancia del Equipo Especial del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, afirmó que “ningún fiscal es indispensable” y que existen “muchos fiscales probos” en el Ministerio Público, tras las declaraciones de la fiscal Rocío Sánchez quien dijo que evalúa renunciar a esta investigación por sentirse “presionada”.

Castro rechazó que “por ordenar el trabajo” de otras fiscales, esté generando presiones a la labor de Rocío Sánchez e indicó que hay quienes no saben trabajar en equipo.

Fiscal Sandra Castro coordinará Caso Cuellos Blancos (Foto: Grupo El Comercio)

“El caso no es del fiscal, es de la institución. En nuestra institución existen muchos fiscales probos, ningún fiscal es indispensable. Si ordenar el trabajo es presionar, verdaderamente no entiendo ahí”, sostuvo en diálogo con Canal N.

El pasado 23 de setiembre, la fiscal Rocío Sánchez indicó que evalúa renunciar al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y detalló que le han solicitado que dé cuenta y eleve los expedientes que tiene a su cargo, pero aseguró que todo está en orden y en regla; por lo que dijo sentir que existe “desconfianza”.

“Sí [evalúo renunciar], porque para mí, mi tranquilidad y mi familia son primero. Yo no me aferro a los cargos. Si no necesitan que trabaje aquí, me retiro. Están creando un episodio dentro de mis facultades”, manifestó al mismo medio.

A esto se suma que, este lunes, se conoció que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público dispuso que se lleve a cabo una indagación de oficio contra la fiscal Rocío Sánchez por presuntas irregularidades en el manejo de la información que ha recabado durante todo el proceso.

Según se lee en la disposición de la oficina, firmada por la fiscal adjunta superior Silvana Rejas Cevasco, esta instancia decidió iniciar la indagación tras la publicación del informe en el diario La República del 27 de setiembre último, donde se indica que hay fiscales superiores y supremos que sufren “serias dificultades para avanzar” en su trabajo ya que Rocío Sánchez no responde requisitos de información.

Cuestiona condicionamiento de colaboradores eficaces

En otro momento, la fiscal se refirió a la declaración de un colaborador eficaz del caso que reveló el pasado domingo que está evaluando dejar de apoyar al Ministerio Público y empezar a ejercer su defensa técnica, debido a los cambios realizados en el equipo de fiscales a cargo de dicha investigación y la consideró “inconcebible”.

“Respecto a estos colaboradores eficaces que [este domingo] he visto en los medios de comunicación que amenazan a la autoridad de que se van y que si se van se cae el caso, es algo inconcebible que a mí hasta me causa gracia. Osea, que si se va un fiscal el caso se cae; que si se va un colaborador, el caso se cae”, señaló.

En un informe de ‘Cuarto Poder’, se detalló que el colaborador de código 01-08-2018 dijo que está evaluando dejar de apoyar al Ministerio Público y empezar a ejercer su defensa técnica, ante la posible salida de la fiscal Rocío Sánchez del caso.

“Soy el primer colaborador que voluntariamente se presentó en el despacho de la doctora Rocío Sánchez para develar casos se suscitaron en el denominado caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ahora con todos los cambios que se están dando con el equipo especial perjudica a los colaboradores eficaces y testigos protegidos”, indicó.

Sandra Castro

El lunes 14 de setiembre la fiscal coordinadora del equipo especial del caso Cuellos Blancos, Sandra Castro, denunció ante Control Interno que su colega Rocío Sánchez no le entrega las seis carpetas y los documentos que estas contienen. Castro señala que, pese a haberle requerido los documentos en persona, “no hubo respuesta”.

Como se recuerda, el 9 de de setiembre la Fiscalía de la Nación designó a la fiscal Sandra Castro como coordinadora de los despachos que integran la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, encarga del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.