Juan José Santiváñez pidió al Poder Judicial que disponga que la Fiscalía de la Nación cierre la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del Estado.

Por medio de su defensa legal, Santiváñez interpuso una solicitud de control de plazo ante la Fiscalía de la Nación para que se dé por concluida la investigación preliminar y se emita el pronunciamiento correspondiente, ya sea mediante la presentación de una denuncia constitucional ante el Congreso de la República o el archivo del caso.

La defensa legal del exministro del Interior señaló en su pedido de control de plazo que este requerimiento ya había sido formulado previamente ante la Fiscalía de la Nación. No obstante, pese a que el Ministerio Público indicó que emitiría la resolución correspondiente dentro del plazo legal, hasta el momento no se ha pronunciado.

Frente a esta situación, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria fijó para el jueves 8 de enero, a las 11:30 a. m., una audiencia virtual destinada a evaluar el recurso, con la participación de las partes procesales, a fin de adoptar una decisión en los próximos días.

La Fiscalía de la Nación abrió esta investigación preliminar en agosto de 2024, luego de difundirse presuntas conversaciones que Santiváñez habría sostenido con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”, en las que supuestamente le solicitaba realizar gestiones para controlar a un periodista, entre otros asuntos.

Al respecto, el exministro del Interior ha negado en reiteradas ocasiones ser el autor de los audios y conversaciones que el efectivo policial ha presentado como elementos de prueba en este proceso.