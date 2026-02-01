Se enciende la campaña electoral y algunas rencillas pasadas empiezan a actualizarse. Podemos Perú, de José Luna Gálvez, denunció ayer que en la gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima (MML) se otorgó la obra Vía Expresa Norte a una empresa china cuestionada por presuntos actos de corrupción.

Caso

En una conferencia de prensa, los regidores de la Municipalidad de Lima y dirigentes de Podemos Perú Luis Gallardo y José Luis Luna señalaron que, a inicios de 2025, se entregaron más de S/ 277 millones al Consorcio Huandoy, integrado por Gezhouba Group Company y Chavín Engineering & Construction S.A.C., para la construcción de la Vía Expresa Norte.

No obstante, un año antes, Gezhouba había sido incluida en una lista de trece compañías chinas que habrían conformado una trama de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según la comisión del Congreso que investigó el llamado “Club de la Construcción chino”.

“En todos los contratos analizados, se han encontrado irregularidades, ya sea en la etapa de actuaciones preparatorias, en la etapa de selección y/o en la etapa de ejecución contractual”, indica el informe del grupo de trabajo.

El partido de José Luna Gálvez añadió que pese a los cuestionamientos, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ejecutó el contrato.

Descargo

Al respecto, el primero en pronunciarse fue Emape. La entidad precisó que tanto la selección del contratista como la ejecución del proyecto fueron canalizados bajo estándares internacionales “para garantizar la transparencia, trazabilidad y eficiencia del proyecto”.

Además, sostuvo que, en el contexto electoral actual, “determinadas denuncias pueden responder a intereses políticos”.

Por su parte, Renovación Popular aseguró que denunciará a los que difamen a su líder. Asimismo, pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adoptar acciones ante las acusaciones de Podemos.

“Exigimos al JNE que garantice un proceso electoral limpio y que tome cartas en el asunto ante los ataques sistémicos de Podemos, cuyo candidato es acusado por la Fiscalía como el cabecilla de la organización criminal ‘Gangsters de la Política’ con un pedido de más de 22 años de prisión”, menciona.