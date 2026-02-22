El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sigue pletórico tras la asunción de José María Balcázar y aseguró que su acceso a la presidencia fue posible gracias a la conformación de un “frente antiderechista” integrado por congresistas de Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular (AP) y Podemos Perú.

“No hay ningún pacto. Se hizo un frente antiderechista’”, declaró a Canal N.

Cerrón señaló que más adelante podrían evidenciarse pedidos o exigencias de las bancadas que respaldaron a Balcázar para su llegada al Gobierno.

“Eso lo demostrará el número de funcionarios que asuman”, indicó.

Cabe precisar que, en un inicio, Cerrón sostuvo que el acuerdo se habría dado con parlamentarios “disidentes” de las agrupaciones mencionadas; sin embargo, en su declaración más reciente afirmó solo que se trataba de integrantes de dichas bancadas.

Respuesta

Al respecto, el secretario general de APP, Luis Valdez, negó cualquier coordinación con Cerrón y precisó que, según lo dicho por este último, el presunto acuerdo no habría sido con los aún integrantes de su bancada.

“Está el congresista Roberto Chiabra (APP) y la congresista, que ahora está en Renovación Popular, Gladys Echaíz. Los disidentes son ellos”, afirmó a Correo.

En esa línea, remarcó que “nunca han tenido reuniones con Cerrón, ni de trabajo ni de coordinación, ni de ningún tipo”.

Agenda

Cabe recordar, de otro lado, que Cerrón ha lanzado una serie de exigencias al nuevo Gobierno.

Desde su cuenta de Facebook, ha pedido “revisar o anular la compra de aviones, las concesiones de los puertos de Paracas y Matarani, la privatización de Petroperú y la venta de la Base Naval del Callao”. También ha solicitado el retiro de Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional.