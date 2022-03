Se diluye censura a Condori e Yldefonso

El intento del Congreso de sacar del cargo a los ministros de Salud, Hernán Condori, y de Justicia, Ángel Yldefonso, parece desvanecerse. Ambos funcionarios fueron interpelados ayer por el pleno en razón de los serios cuestionamientos en su contra sobre su idoneidad para ejercer el cargo.

Desde Renovación Popular y Perú Democrático anunciaron que darán un mes a Condori para corroborar sus respuestas y evaluar su desempeño. La bancada “celeste” incluso extendió esta consideración para Yldefonso.

Por su parte, solo Avanza País inició -en paralelo- la recolección de firmas para censura a Condori. Al cierre de esta edición, el documento reunía solo 13 firmas de las 33 necesarias para oficializar su ingreso a Mesa de Partes.

DETALLE. Durante su presentación, Condori aseguró ser “médico del pueblo” y estar capacitado para realizar tamizajes de diagnóstico presuntivo de cáncer de cuello uterino, ecografías y controles prenatales tras denunciar la falta de especialistas en el interior del país.

Asimismo, sobre el agua arracimada, señaló que “nunca lo he recetado y no he mencionado que tenga propiedades curativas”.

También aprovechó su intervención para “felicitar” a Alejandro Aguinaga (FP) por la elaboración de un “manual para prevención de cáncer de cuello uterino para detección temprana”. La mención fue criticada por Juntos por el Perú.

Por su parte, Yldefonso dijo no tener ningún proceso disciplinario, pero reconoció que omitió información en su declaración jurada cuando asumió el cargo. Precisó que lo subsanó el hecho luego con un oficio enviado a la Contraloría.

Asimismo, señaló que no fue notificado sobre el memorándum en el que se indica que habría cometido 63 faltas administrativas cuando ejerció como procurador adjunto en el Gobierno Regional de Áncash. También rechazó haber propuesto para procuradora general del Estado a la abogada Hilda Celestina Narciso, con quien, afirmó, no tiene una relación de amistad o parentesco.