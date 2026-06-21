El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró a 22 aspirantes y sus listas para la alcaldía de Lima Metropolitana.

Entre ellos figura Daniel Urresti de Podemos Perú, que postula por tercera vez. Le sigue, Luis Rubio por Renovación Popular y Carlos Bruce por Somos Perú.

De igual forma, Francis Allison compite por Avanza País y Susel Paredes va con Ahora Nación.

También está Ricardo Belmont, quien regresa a una contienda mediante Obras, y Carlos Tejada por Acción Popular.

Edgardo De Pomar postula por el Partido Popular Cristiano y Elizabeth León representa al Frente De La Esperanza 2021. Además Yehude Simon va por Coalición Transformadora Tierra Verde y Victoria La Cruz Garces, por el Partido Morado.

La lista incluye a Samuel Daza, quien defiende a Fuerza Popular, y Oswaldo Vargas, que representa a Juntos por el Perú. Además, Santiago Abarca por Visión Perú, Luis Huette de Pueblo Consciente, Sandro Caller del Partido Patriótico del Perú y Rubén Ramírez de Perú Libre.

Flor Hurtado irá con Demócrata Verde, Rubén Bonilla va con Fuerza Ciudadana, Segundo Valdez por el FREPAP y Samir Quispe cierra la relación por Batalla Perú.