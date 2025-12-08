Este lunes, el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, defendió al partido y aseguró que la organización mantiene “cuentas transparentes y claras” tras ser consultado sobre una deuda de casi 20 millones de soles con su líder fundador César Acuña, sus hijos y la Universidad César Vallejo.

Durante una entrevista con RPP, Valdez aseguró que todos los recursos ingresados a la agrupación fueron declarados ante la Sunat y la ONPE , por ello rechazó cualquier irregularidad en el financiamiento interno.​

“Estos recursos que han ingresado a Alianza para el Progreso han sido declarados ante la Sunat y están declarados también ante la ONPE. Hay partidos que no solamente reciben financiamiento de empresas corruptas como las que ya mencioné, sino también de actividades ilícitas”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.​

El dirigente político precisó que la deuda es acumulada y data desde 2016, “en donde se hicieron estos préstamos”, y reafirmó que “son obligaciones contraídas” con el presidente del partido y parte de su familia. Consultado sobre el destino de esos recursos, Valdez explicó que se utilizan para mantener la estructura partidaria a nivel nacional.​

“Tenemos que mantener locales en todo el Perú, tenemos que pagar planillas, tenemos que pagar servicios, tenemos trabajo de movilización”, mencionó.

El militante de APP, mencionó que iniciar un proyecto político requiere recursos importantes. Además, afirmó que sostener una agrupación política es una tarea compleja, en comparación con otros grupos políticos que según su versión recibirían ingresos ilegales.

“No es sencillo hacer política en el Perú. Mientras hay otros partidos políticos que pasan el sombrero a las economías ilegales o a empresas corruptas”, sostuvo.​

Defiende a Óscar Acuña

Por otro lado, el secretario general de APP, se refirió a la situación del hermano del líder de APP, Óscar Acuña, y aseguró que “no es un prófugo de justicia”, sino que se encuentra en investigación a nivel del Ministerio Público bajo el régimen de comparecencia simple. Valdez manifestó que el partido cree en su inocencia y pidió que se le permita defenderse antes de emitir juicios.​

“Creemos en su inocencia, esperemos que después de la investigación el sistema de justicia determine si tiene o no tiene responsabilidad. Él tiene comparecencia simple, sin restricción alguna. Nunca ha sido convocado ni por el Ministerio Público ni por el Poder Judicial”, mencionó Luis Valdez.​

Asimismo, señaló que Óscar Acuña se encuentra en el país “sin ningún tipo de restricción” y atribuyó las acusaciones a una “maniobra política” para “dañar la imagen” de César Acuña.

“Hay una imputación y la justicia tendrá que investigar y determinar responsabilidades si las existiese. Pero creo que no podemos sentenciar, condenar a una persona sin siquiera haberla escuchado”, enfatizó.​

Informe de la ONPE reveló deuda millonaria

Como se recuerda, el partido Alianza para el Progreso fue señalado este domingo en un informe periodístico del dominical Cuarto Poder, que reveló un documento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) donde se identificaron problemas financieros en al menos cuatro partidos políticos: Perú Primero, Podemos Perú, Perú Libre y APP.​

Según el reportaje, APP registra una deuda de casi 20 millones de soles, principalmente con César Acuña, sus hijos, su excuñado y la Universidad César Vallejo. Toda la deuda figura como préstamos clasificados como “créditos concertados corrientes y no corrientes”, según el informe de la ONPE elaborado en octubre de 2025, que analizó el financiamiento privado de APP y los aportes, en efectivo o especies, que recibió en 2024.​