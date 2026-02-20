La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió un comunicado dirigido al gobierno interino de José María Balcázar con una serie de exigencias concretas. El gremio sostuvo que la administración tiene el deber de garantizar gobernabilidad, estabilidad jurídica y un proceso electoral transparente.

El documento señala que el principal reto del actual Ejecutivo es conducir una transición ordenada. Esa transición, según la SNMPE, debe preservar la institucionalidad democrática del país.

El gremio también instó al gobierno a actuar con prudencia y dentro del marco constitucional en este contexto político. Subrayó que el Ejecutivo debe convertirse en garante de unas elecciones donde se respete plenamente el voto de los ciudadanos.

En materia de seguridad, la SNMPE reclamó un liderazgo firme y decidido para frenar la ola de violencia e inseguridad. Consideró que este es uno de los frentes más urgentes que debe atender el nuevo gobierno.

El comunicado también demandó señales claras de continuidad en la política de reactivación económica. Advirtió que el gobierno debe alejarse de medidas populistas y mantener el equilibrio fiscal como eje de su gestión.

Sobre el entorno de negocios, la SNMPE remarcó que la estabilidad jurídica es indispensable para sostener las inversiones privadas en el país. Sin reglas claras y predecibles, el clima de inversión se deteriora.

Finalmente, el gremio destacó el papel estratégico del sector minero energético como motor del desarrollo nacional. Precisó que ese sector necesita un entorno social de paz para continuar generando recursos económicos y empleos formales.